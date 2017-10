 Jamaika-Gespräche: Zuwanderungsbegrenzung bleibt für CSU unverhandelbar

Thomas Kreuzer und Andres Scheuer Der CSU-Politiker (l.) und der CSU-Generalsekretär bestehen auf eine Zuwanderungsbegrenzung. (Foto: dpa)

München/BerlinUnmittelbar vor der nächsten Verhandlungsrunde für eine Jamaika-Koalition hat die CSU die strikte Begrenzung der Zuwanderung erneut zur unverhandelbaren Bedingung gemacht. „Aber wenn wir nicht den Menschen garantieren können, dass Zustände wie 2015 und 2016 nicht wieder auftreten (...). Wenn dies in einer Koalition nicht vereinbart werden kann, dann können wir an einer solchen Koalition nicht teilnehmen. Das wäre unverantwortlich, dem Land und den Menschen gegenüber“, sagte Thomas Kreuzer, Chef der CSU-Fraktion am Mittwoch am Rande einer Sitzung im bayerischen Landtag. Kreuzer ist Mitglied der CSU-Sondierungsgruppe.

Auch für CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer gehen die Sondierungen in eine entscheidende Etappe: „Für uns ist das Thema Zuwanderung das Thema schlechthin.“ Wenn alle Parteien wirklich die Analyse teilten, dass die Flüchtlingskrise Auslöser für die Verärgerung viele Wähler gewesen sei, müsse sich das auch in Vereinbarungen niederschlagen. Der Leitsatz müsse sein: „2015 darf sich nicht wiederholen.“

Grundlage für die am Donnerstag anstehende Verhandlungsrunde zu den Themen Asyl, Migration und Integration sei das von CDU und CSU vereinbarte „Regelwerk“ zur Migration. Dies betreffe nicht nur die Kontrolle und Begrenzung, wer ins Land komme, sondern auch eine gemeinsame Entschlossenheit, schneller diejenigen abzuschieben, die keine Bleiberecht hätten. „Ich sage ganz klar, für uns ist, wenn dieses Papier nicht umgesetzt werden kann, eine Zusammenarbeit in einer Regierung nicht möglich“, betonte Kreuzer.

Beim Thema Klima seien sich CDU, CSU, FDP und Grünen einig, dass Deutschland die Klimaschutzziele erreichen müssten. „Nur den Weg dorthin definiert man größtenteils anders“, sagte Scheuer mit Blick auf Grünen-Forderungen nach einem schnellen Ausstieg aus der Kohlekraft oder dem Ausstieg aus Verbrennungsmotoren.

Verhandlungskreisen zufolge gibt es beim Thema Klima aber bereits Annäherungen. So wurde in der Finanzrunde in der Nacht zum Mittwoch vereinbart, dass man die energetische Gebäudesanierung steuerlich fördern wolle. Eine in der Union kursierende Idee ist, dass man ähnlich wie beim Atomausstieg keine Jahreszahl für das Ende von Kohlekraftwerken definiert, sondern eine Restlaufmenge an produzierter Energie.