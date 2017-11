 Jamaika: Merkel setzt Deadline für Sondierungsgespräche

Kanzleramt Das Treffen im Kanzleramt dauerte etwa viereinhalb Stunden. (Foto: dpa)

BerlinDie Spitzen von CDU, CSU, FDP und Grünen haben am Montagabend die entscheidende zweite Phase der Sondierungen für ein Jamaika-Bündnis vorbereitet. Bei dem gut viereinhalbstündigen Treffen im Berliner Kanzleramt wollten CDU-Chefin Angela Merkel, der CSU-Vorsitzende Horst Seehofer, das Grünen-Spitzenduo Katrin Göring-Eckardt und Cem Özdemir sowie FDP-Chef Christian Lindner und FDP-Vize Wolfgang Kubicki jene Schwerpunkte festlegen, die während der Sondierung noch geklärt werden müssen. Über Inhalte des Treffens wurde zunächst nichts bekannt.

Merkel hatte zuvor insbesondere an die Adresse der FDP davor gewarnt, für den Fall des Scheiterns der Verhandlungen immer wieder eine vorgezogene Neuwahl ins Spiel zu bringen. Lindner hatte am Wochenende wiederholt gesagt, seine Partei habe keine Angst vor Neuwahlen. „Wir wollen auch die Knackpunkte jetzt schon herausarbeiten“, erklärte Merkel vor dem Treffen via Facebook. Dies werde bis Ende dieser, Anfang nächster Woche geschehen. „Und dann geht es in die Endrunde, denn am Donnerstag, dem 16. November, wollen wir fertig sein mit allem. Und da steht noch viel Arbeit an.“

Kurz vor der Spitzenrunde erhöhte Merkel den Druck auf die Verhandler. „Ich will das“, sagte sie in der Unions-Bundestagsfraktion nach Teilnehmerangaben zu dem angestrebten Bündnis. Spitzenpolitiker der vier Parteien hatten sich zuvor gegenseitig zur Kompromissfähigkeit aufgerufen. Trotz der vor allem von der FDP forcierten Neuwahl-Debatte rechnen 64 Prozent der Bundesbürger laut einer Forsa-Umfrage mit der Bildung einer Jamaika-Regierung.

Am Wochenende hatten alle vier Parteien für sich entschieden, wo sie ihre zentralen Ziele setzen wollen. Am Dienstag stehen dann die Themen Europa, Außen, Bildung und Familie auf der Tagesordnung. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) forderte dabei eine Konzentration auf wesentliche Punkte. Wenn man sich darauf konzentriere, „dann reichen diese zwei Wochen, die wir jetzt noch haben, bequem aus, um noch zu einem erfolgreichen Abschluss zu kommen“.

FDP-Generalsekretärin Nicola Beer sagte, sie sei optimistisch, dass der Zeitplan bis zum 16. November gehalten werden könne. Die Grünen-Chefunterhändlerin Katrin Göring-Eckardt rechnet in dieser Woche allerdings nicht mit einem Durchbruch in der Frage, ob eine Jamaika-Koalition möglich ist.

Merkel betonte bei einer Sitzung des CDU-Präsidiums nach Teilnehmerangaben, dass auch die CDU nicht um jeden Preis einem Ergebnis zustimmen werde. Zugleich kritisierte sie die Neuwahl-Debatte. Statt sich mit einem Scheitern zu beschäftigen, sollten alle Seiten „staatspolitische Verantwortung“ zeigen. Auch Kauder mahnte, dass Deutschland in Europa und der Welt kein schlechtes Bild abgeben dürfe. FDP-Chef Lindner hatte am Wochenende die Option einer Neuwahl betont. Er kündigte an, seine Partei werde die Union in der zweiten Sondierungsrunde fragen, wie sie die Qualität der Bildung in Deutschland verbessern wolle, ohne den Bildungsföderalismus zu reformieren. Aus Sicht der Liberalen müsse es eine Verfassungsänderung und die Aufhebung des Kooperationsverbots zwischen Bund und Ländern geben.

Die Grünen zeigen sich kompromissbereit bei den Themen Steuern und Flüchtlinge. „Uns ist bewusst, dass die FDP einen Kompromiss und ein Ergebnis braucht im Bereich der Steuererleichterungen“, sagte der Fraktionsvorsitzende Anton Hofreiter.

Belastet werden die Gespräche auch vom CSU-internen Machtkampf und von Rückzugsforderungen der Jungen Union Bayerns an die Adresse von Parteichef Horst Seehofer, der in Berlin die Verhandlungen für seine Partei führt. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) rief die Seehofer-Kritiker auf, sich bis zur Klärung der Jamaika-Koalitionsfrage zurückzuhalten. „Das ist in der Tat nicht hilfreich, was da geschieht“, sagte der CSU-Politiker im ZDF-Morgenmagazin.

FDP-Chefunterhändler Wolfgang Kubicki sagte, wegen des Streits um Seehofer werde sich die CSU nun noch härter in den Sondierungen geben. Grünen-Chefin Simone Peter mahnte die CSU zur Geschlossenheit und Verlässlichkeit - was ihr umgehend den Vorwurf von CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer eintrug, dass sie nun von internen Machtkämpfen innerhalb der Grünen ablenken wolle.

Die möglichen Seehofer-Nachfolger Horst Seehofer Die große Frage ist erst einmal, ob der 68-Jährige bereit ist, mindestens eines seiner Ämter abzugeben – und wann. Schwierig würde es für ihn, sollte er weiterhin die Spitzenkandidatur für 2018 anstreben – hier ist der Gegenwind in der Partei wohl längst zu stark. Denkbar scheint dagegen, dass er sich noch einmal als Parteichef wiederwählen lässt, um das Projekt Jamaika zu Ende zu bringen (und womöglich selbst noch einmal Bundesminister zu werden?). Das könnte die Partei akzeptieren, wenn er im Freistaat Platz für einen Nachfolger macht. Nur: Wäre Seehofer dann auch bereit, vor 2018 als Ministerpräsident abzutreten? Wenn er das nicht will, kann ihn niemand zwingen – die Bayerische Verfassung sieht das nicht vor.

Markus Söder An dem Nürnberger dürfte bei der Neuaufstellung kein Weg vorbei führen, zu stark ist seine Position seit langem. Für das Ministerpräsidentenamt scheint Söder somit CSU-intern fest gesetzt. Wobei eben die Frage ist, ob er sich – wenn Seehofer nicht rechtzeitig vor dem Wahltermin im Herbst 2018 Platz macht – erst einmal mit der Spitzenkandidatur begnügen müsste. Viele in der Partei glauben, dass Söder, wenn er tatsächlich Ministerpräsident wird, auch bereit wäre, auf das Amt des Parteivorsitzenden zu verzichten. Nur: Eine Doppelspitze Söder/Seehofer scheint schon aufgrund des schlechten Verhältnisses der beiden Alphatiere kaum vorstellbar.

Manfred Weber Der EVP-Fraktionschef im Europaparlament wird kein Interesse haben, gegen Söder um das Ministerpräsidentenamt zu konkurrieren. Aber Parteichef? Bei der Jungen Union am Wochenende wünschten sich viele Delegierte, dass auch Weber einer der „Team-Anführer“ wird. Dagegen spricht allerdings zweierlei: Ein Parteichef in Brüssel macht eigentlich keinen Sinn, das scheint nicht kompatibel – da müsste Weber dann schon nach Berlin wechseln (wofür es aber bisher jedenfalls keine Anzeichen gibt). Außerdem scheint auch eine Doppelspitze Söder/Weber ziemlich schwer vorstellbar, sind sich die beiden doch seit langem in inniger Feindschaft verbunden.

Alexander Dobrindt Diese Spekulation gibt es schon länger: Sollte Söder das Ministerpräsidentenamt bekommen, könnte Seehofer Dobrindt als Parteichef in Stellung bringen, um Söder nicht die volle Macht überlassen zu müssen. Dann hätten zudem auch die Oberbayern einen Spitzenposten – und die CSU weiterhin eine mächtige Speerspitze in Berlin, so wie es sich Seehofer ja wünscht. Eine solche Team-Lösung, die nicht nur die Söder-Anhänger zufriedenstellt, könnte in der CSU breite Akzeptanz finden. Die Frage wäre nur noch, ob Dobrindt dann auch als Minister in ein mögliches Jamaika-Kabinett wechseln würde.

Joachim Herrmann Es gab Zeiten, da galt der Mittelfranke als Kompromiss-Kandidat für das Ministerpräsidentenamt. Heute scheint Söder fest gesetzt. Die Frage ist also nun erst einmal, ob Herrmann nach Berlin wechseln kann, am liebsten ins Innenministerium. Sollte das gelingen, könnte Seehofer ihn auch zum Parteichef machen wollen. Das wäre gefährlich für Söder, da die CSU niemals zwei Franken auf den beiden Chef-Sesseln akzeptieren dürfte. Würde Herrmann deshalb überhaupt als Parteichef antreten? Und Söder dann gegen ihn kandidieren? Allerdings wird, wenn überhaupt, wohl erst direkt zum CSU-Parteitag Mitte Dezember klar sein, welche Ministerien die CSU eventuell besetzen kann. Das spricht gegen die Variante Herrmann.

Während FDP-Politiker erneut die nationalen Klimaschutzziele 2020 infrage stellten, bekannte sich Unions-Fraktionschef Kauder klar dazu. „Ich kann mir nun beim besten Willen nicht vorstellen, dass wir in einer Koalition mit den Grünen hinter den Zielen zurückbleiben können, die wir in der großen Koalition schon formuliert haben“, sagte er. Auch Merkel betonte in ihrer Botschaft, dass die Klimaschutzziele für 2020 in ihrer Kanzlerschaft beschlossen worden seien. Klima, Migration und Haushalt würden die schwierigsten Punkte bei der Sondierung werden.

Grünen-Chef Cem Özdemir signalisierte Kompromissbereitschaft sowohl bei Verbrennungsmotoren als auch in der Kohlepolitik. "Mir ist klar, dass wir alleine nicht das Enddatum 2030 für die Zulassung von fossilen Verbrennungsmotoren durchsetzen werden können", sagte Özdemir der "Stuttgarter Zeitung" und den "Stuttgarter Nachrichten". Nötig sei aber "ein klares Bekenntnis, dass wir alles dafür tun, um die Fahrzeuge der Zukunft – vernetzt, automatisiert und emissionsfrei – zu bekommen", sagte der Grünen-Chefunterhändler. "Konkrete Schritte" könnten ökologische Anreize beim Dienstwagenprivileg, ein Bonus-Malus-System zugunsten von Elektroautos bei der Kraftfahrzeugsteuer und die Erwartung sein, dass "die Gerichtsurteile zu den Stickoxidemissionen umgesetzt werden, damit wir die Städte sauberer bekommen".

Özdemir twitterte zudem am Montagabend den Satz: "Jetzt schrittweisen Kohleausstieg sorgfältig planen, damit wir ihn zukünftig sozialverträglich umsetzen & Klimaschutzziele erreichen." Die Grünen fordern einen schrittweisen Ausstieg aus der Kohle und die Abschaltung einer Reihe von Kohle-Kraftwerksblöcken bis 2020. Die Ministerpräsidenten der Bundesländer mit Kohleabbau und Kohleverstromung pochen auf einen sozialverträglichen Ausstieg.

In dieser Woche wollen die Jamaika-Sondierer nach der Steuerschätzung auch den finanziellen Spielraum für Reformen klären. Das Bundesfinanzministerium sieht in der nächsten Steuerschätzung nur einen begrenzten zusätzlichen Finanzspielraum für neue Vorhaben der nächsten Bundesregierung. Die Vorlage des Ministeriums für die am Dienstag beginnende Runde der amtlichen Steuerschätzer sehe für die Jahre 2018 bis 2021 insgesamt 16 Milliarden Euro mehr an Steuereinnahmen für den Bund vor als bisher erwartet wurden.