 Jamaika-Sondierungen: Klimaforscher fordern zügigen Beginn des Kohleausstiegs

Kohlekraftwerk Nach Meinung von Klimaforschern würde der Bau der noch geplanten Kohlekraftwerke die Anstrengungen zur Verringerung der Erderwärmung zunichte machen. (Foto: dpa)

BerlinDie Grünen bekommen Unterstützung aus der Wissenschaft für ihre Forderung nach einem schnellen Ausstieg aus der Kohleverstromung. „Die Auswirkungen des Klimawandels treten immer deutlicher zu Tage“, sagte Mojib Latif, Vorstandsvorsitzender des Deutschen Klima Konsortiums (DKK) und Forscher am Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung, am Donnerstag in Berlin. In Deutschland seien die Emissionen seit acht Jahren nicht gesunken, darum müsse die Politik dringend nachsteuern. „Der Kohleausstieg ist dafür der erste notwendige Schritt“, sagte Latif auf einer Veranstaltung des DKK.

„Die Koalitionsverhandler in Berlin haben es in der Hand, ob sie dem Klimachaos noch weiter die Tür öffnen – oder für Deutschland und die Welt Stabilität sichern“, sagte Hans Joachim Schellnhuber, Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung (PIK). Schellnhuber hält jede Tonne des klimaschädlichen CO2, die sofort eingespart werde, für entscheidend. Die Politik, sagt er, wolle niemanden wehtun. Deswegen würden zwar Ziele formuliert, notwendige Entscheidungen aber verschleppt. Ein Riesenproblem, denn: „Wer heute niemandem wehtun will, wird morgen allen wehtun.“

Schon die heutige Erderwärmung um bereits ein Grad globale Mitteltemperatur habe auf der ganzen Erde spürbare Auswirkungen. „Wetterextreme nehmen zu und treffen auch uns in Deutschland, etwa Starkregen“, sagte Schellnhuber. Gerade in ärmeren Ländern aber könnten Dürren, Fluten oder Wirbelstürme ganze Folgenkaskaden auslösen. In Puerto Rico etwa habe einer der verheerenden Hurrikane dieses Herbstes innerhalb von Stunden die wirtschaftliche Entwicklung von Jahren zunichte gemacht. Solche Extremereignisse hätten natürlich auch Folgen für die Migration.

Auch Gernot Klepper, DKK-Vorstandsmitglied und Leiter der Forschungsabteilung „Umwelt- und Ressourcenökonomie“ am Institut für Weltwirtschaft in Kiel, hält den baldigen Abschied von der Kohle für richtig. „Er muss ja nicht in zwei Jahren beendet sein.“ Wichtig für Klepper ist, dass für die Unternehmen Planungssicherheit geschaffen wird, aber ein „klarer Plan für den Ausstieg aus der Kohleverstromung“ zählt für ihn dazu.

Am Ende gehe es aber um mehr als um die Abschaltung von Braunkohlekraftwerken in Deutschland. „Wir brauchen eine globale Veränderung unseres Wirtschaftssystems“, sagte Klepper, der sich klar für neue gesetzliche und wirtschaftspolitische Rahmenbedingungen aussprach. Zentrales Element ist für den Ökonomen ein Preis für die Emissionen von Treibhausgasen, allgemein als CO2-Preis bekannt. Ein solcher Preis sei der dringend benötigte Beschleuniger der Energiewende in Deutschland und weltweit. Ohne ihn sei die Energiewende zwar auf dem Weg, „aber sie ist viel zu langsam“.