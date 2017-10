Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Wo die Grünen erste Fortschritte sehen

Die Generalsekretäre der vier Parteien hatten schon vor dem Freitagstreffen zwölf Themenblöcke aufgestellt, über die in den kommenden Wochen in unterschiedlicher Zusammensetzung beraten werden soll. Es wird mit langwierigen und schwierigen Gesprächen gerechnet. Zu den kritischen Themen gehören neben der Flüchtlingspolitik der weitere Kurs in Europa, die Energie- und Klimapolitik und steuerliche Entlastungen.

CDU-Generalsekretär Peter Tauber zog nach dem Treffen eine gemischte Bilanz der ersten fünfstündigen Sondierung. Es habe Themen gegeben, wo ein großer Konsens, eine Übereinstimmung zu spüren gewesen sei, etwa bei der Entwicklungspolitik. Bei anderen Themen wie etwa bei Sicherheitsfragen sei aber noch viel zu tun.

Die Teams für die Vorgespräche CDU Angela Merkel, Bundesvorsitzende und Bundeskanzlerin Volker Kauder, Unions-Fraktionschef Peter Tauber, Generalsekretär Peter Altmaier, Chef des Kanzleramts Volker Bouffier, Parteivize, Ministerpräsident Hessen

CSU Horst Seehofer, Parteichef und Ministerpräsident Bayern Alexander Dobrindt, CSU-Landesgruppenchef im Bundestag Andreas Scheuer, Generalsekretär Thomas Kreuzer, Vorsitzender der CSU-Landtagsfraktion Joachim Herrmann, Innenminister Bayern

FDP Christian Lindner, Bundesvorsitzender Wolfgang Kubicki, Landesvorsitzender Schleswig-Holstein Nicola Beer, Generalsekretärin Marco Buschmann, Parlamentarischer Geschäftsführer der Bundestagsfraktion Die FDP tritt mit diesem Kernteam an, das zu den Gesprächen mit verschiedenen Experten ergänzt wird.

Grüne Katrin Göring-Eckardt, Vorsitzende der Bundestagsfraktion Cem Özdemir, Bundesvorsitzender Anton Hofreiter, Vorsitzende der Bundestagsfraktion Britta Haßelmann, Parlamentarische Geschäftsführerin der Bundestagsfraktion Simone Peter, Bundesvorsitzende

Ähnlich äußerte sich FDP-Generalsekretärin Nicola Beer. Es seien vor allem die Vorstellungen der einzelnen Parteien vorgetragen worden, wie sie in den Wahlprogrammen stünden. Es habe keine vertiefte Diskussion gegeben. Über die Themen Finanzen und Haushalt müsse noch intensiv gesprochen werden.

Die Grünen machten erste Fortschritte aus. Der Austausch sei eine „Generaldebatte“ gewesen „mit einigen Geistesblitzen, mit ein paar dunklen Wolken, aber der Donner ist ausgeblieben“, sagte Bundesgeschäftsführer Michael Kellner.

Linke-Fraktionschefin Sahra Wagenknecht warnte Union, FDP und Grüne, durch zähe Sondierungsgespräche und Missachtung sozialer Missstände die Demokratieverdrossenheit vieler Bürger zu schüren. Es zeichneten sich schon jetzt schleppende Verhandlungen ab, sagte sie der „Rheinischen Post“ (Samstag). „Einig sind sich die Jamaika-Koalitionäre aber fatalerweise darin, die bisherige Politik der sozialen Spaltung der Gesellschaft fortzusetzen.“ Das sei politisch fahrlässig.

Die Unterhändler von CDU, CSU, FDP und Grüne wollen sich am 24., 26. und 30. Oktober treffen sowie am 1. und 2. November. Nach Erwartung von CDU-Vize Julia Klöckner werden Union, FDP und Grüne bis zum 17. oder 18. November ein sogenanntes Sondierungspapier mit ersten Ergebnissen erstellen.