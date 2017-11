BerlinDie Koffer waren schon gepackt, der Reiseplan im Gepäck. So in etwa stellte sich die Situation vor allem bei CDU und CSU dar. Bis Freitagfrüh gegen vier Uhr. Dann war der Traum zerstoben und damit auch der Fahrplan der kommenden Tage: So wollte zunächst CDU-Chefin Angela Merkel mit dem Parteivorstand in Klausur gehen und tags darauf auch CSU-Chef Horst Seehofer mit der Landtagsfraktion und dem Parteivorstand. Die Ergebnisse der Sondierungsgespräche mit Grünen und FDP wollten sie besprechen. Doch es gibt nichts zu besprechen. Auch nach vier Wochen gibt es kein Ergebnis. Am Mittag sollen die Verhandlungen fortgesetzt werden. „Ich halte die Probleme für lösbar“, sagte Freitagfrüh Kanzleramtschef Peter Altmaier. Wenn alle nur wollten, dann gelinge es auch. Allerdings: „Wir haben nicht beliebig Zeit.“

Flüchtlingsfrage, Kohleausstieg, Verkehrswende, Solidaritätszuschlag: Den Sondierern ist es nicht gelungen, die Probleme aus dem Weg zu räumen und Kompromisse zu finden. Das gesamte Dilemma befördert die Präambel zutage, die sich über dem 61 Seiten langen Papier befindet, mit dem die Verhandlungspartner in die Schlussgespräche gingen: „Uns eint die Verantwortung für die Menschen und die Zukunft unseres Landes“, hieß es im Entwurf des Ergebnispapiers. Im Klartext: Das Wahlergebnis hat die so unterschiedlichen Parteien CDU, CSU, FDP und Grüne zu einem Jamaika-Bündnis gezwungen – oder wie es die Opposition nennt: einer „Schwampel“. Diese gilt es nun mit Leben zu füllen. Die Saat indes scheint nicht aufzugehen.

Das ganze Wochenende hindurch wollen CDU, CSU, Grüne und FDP nun in der CDU-Parteizentrale beraten. Dabei sollte heute der gesamte Parteivorstand der CDU anreisen. Es war geplant, dass sie bis Samstagnachmittag das Ergebnis der „Nacht der langen Messer“ beraten. Um zehn Uhr sollte es losgehen. Jetzt gab es statt der Vorstandsklausur um 10.30 eine Telefonkonferenz mit Merkel und dem Parteivorstand, wo sie berichtete.

Auf dem Weg in die Parteizentrale wären die Vorstands- und Präsidiumsmitglieder von lauten Trommlern empfangen worden. Keine Freudentrommler waren bestellt, vielmehr wollten sich die Unterstützer des Deutschen Gewerkschaftsbundes aufstellen und „für eine gute Rente“ trommeln. Entgegen den Plänen der Union, eine Rentenkommission einzusetzen, fordern die Arbeitnehmervertreter Maßnahmen gegen den „politisch verordneten Sinkflug des Rentenniveaus“ zu ergreifen. Doch das alles spielt jetzt erst einmal keine Rolle mehr.

Am Mittag dann sollte die Sitzung unterbrochen werden, da sich um 13 Uhr, in der Mittagspause der Klausur gewissermaßen, die Bundestagsfraktion treffen und von Kanzlerin Merkel und Fraktionschef Volker Kauder über das Ergebnis der Sondierungen unterrichtet werden wollten. Bei dem Treffen wird es wohl bleiben, wie es hieß. Schließlich sind bereits etliche Abgeordnete zur Sondersitzung angereist. Kauder hatte bereits in den vergangenen Wochen im Rhythmus „von zwei bis drei Tagen“ in Telefonkonferenzen seine Stellvertreter und die Fach-Berichterstatter informiert, wie Beteiligte berichten. Nach der letzten Runde am Mittwoch hatte er noch ernüchtert geklungen, wie es hieß.

Weder habe es neue Papiere gegeben, noch werde es am Freitag „Entwarnung“ geben, hieß es da. So hatten etwa die Grünen einen Polizeibeauftragten beim Bund gefordert, ohne den sie nicht für mehr Polzisten votieren wollten. Gegen einen Kontrolleur aus dem Bund aber protestierten die Landesvertreter, da nun einmal die Länder für die Polizei zuständig sind. Vor allem aber hatte es bei der Flüchtlingsfrage keine Annäherung gegeben. Es werde wohl allenfalls Festlegungen auf grobe Linien geben, hieß es zu der Zeit bereits. „Ob uns das aber reichen wird, um Koalitionsverhandlungen zuzustimmen, wird sich dann zeigen“, hieß es weiter.