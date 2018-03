 Jamaika-Verhandlungen: Grüne kompromissbereit bei Steuern und Flüchtlingen

Während einige Politiker schon vor dem Scheitern der Jamaika-Sondierungen warnen, gibt sich der Grünen-Fraktionsvorsitzende Anton Hofreiter kompromissbereit. FDP und Union müssten jedoch auch auf die Grünen zugehen.

Der Grünen-Fraktionsvorsitzende betont, bereits Zugeständnisse gemacht zu haben. (Foto: dpa) Anton Hofreiter

Die Grünen zeigen sich bei den Sondierungen einer Jamaika-Koalition kompromissbereit bei den Themen Steuern und Flüchtlinge. "Uns ist bewusst, dass die FDP einen Kompromiss und ein Ergebnis braucht im Bereich der Steuererleichterungen", sagte der Fraktionsvorsitzende Anton Hofreiter am Montag in Berlin. Er ergänzte: "Uns ist bewusst, dass CDU/CSU etwas braucht in Richtung Planbarkeit, Steuerbarkeit und Ordnung der Flüchtlingsfrage." Details nannte Hofreiter nicht. Das sei Sache der Verhandlungen.

Die Grünen seien mit dem Verzicht auf die Forderung nach einer Vermögenssteuer bereits einen Kompromiss eingegangen, sagte der Fraktionsvorsitzende weiter. "Es ist allerdings wichtig, dass - wenn wir Kompromisse machen - die andere Seite auf uns zugeht." Dies müsse in den Bereichen Klimaschutz, soziale Gerechtigkeit, Humanität und Familiennachzug geschehen.