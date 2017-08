 Jobs bei der Bundeswehr: Die Truppe stellt kräftig ein

Bundeswehr Die Truppe verzeichnet eine steigende Anzahl an Bewerbungen. (Foto: dpa)

BerlinDas Interesse am Dienst bei der Bundeswehr wächst. In diesem Jahr konnte die Truppe mit 21.500 Einstellungen schon fast so viele Menschen unter Vertrag nehmen wie im gesamten Vorjahr, berichtet die „Rheinische Post“. In der ersten Jahreshälfte verzeichnete die Bundeswehr nach Angaben aus dem Verteidigungsministerium rund 36.000 Bewerber und lag auch damit weit über den Zahlen von 2016. Im vergangenen Jahr hatten sich insgesamt 58.400 Menschen beworben.

Das Verteidigungsministerium hatte sich in den vergangenen zwei Jahren sehr bemüht, mit einer Werbekampagne unter dem Motto „Mach, was wirklich zählt“ mehr qualifizierte Bewerber anzulocken. Teil der Werbeoffensive ist die Youtube-Serie „Die Rekruten“.

Nach der Statistik ist der Frauenanteil unter den Bewerbern seit 2015 von 16 auf 19 Prozent gestiegen. Verschiebungen gibt es auch bei den Schulabschlüssen: Im laufenden Jahr hatten demnach 42,7 Prozent der Bewerber die Fachhochschulreife oder einen höheren Bildungsabschluss – im Vorjahr waren es 35,6 Prozent gewesen.