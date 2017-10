 Joseph Stiglitz: Nobelpreisökonom besorgt über AfD-Erfolg

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Joseph E. Stiglitz. „Die Fremdenfeindlichkeit und der Hass auf Flüchtlinge haben ein Ausmaß erreicht, das erschreckend ist.“ (Foto: AP)

BerlinIn die Debatte um die Ursachen für den Erfolg der AfD bei der Bundestagswahl hat sich der US-Wirtschaftsnobelpreisträger Joseph E. Stiglitz eingeschaltet. Stiglitz sieht im Wahlsieg Trumps und dem Aufstieg der AfD einen Aufstand der Globalisierungsopfer. „Die Menschen erkennen, dass die Globalisierung für Unternehmen und Reiche super funktioniert hat, aber nicht für die übrigen Bürger“, sagte Siglitz im Interview mit der „Süddeutschen Zeitung“.

Speziell auf die AfD bezogen erklärte er: „Es gibt eine ökonomisch begründete Angst in Deutschland.“ Die Einkommen vor Steuern seien sehr ungerecht verteilt. Allerdings sei Deutschland viel besser als die USA, wenn es darum gehe, diese Ungleichheit zu korrigieren. „Armen Menschen geht es nicht so schlecht wie in den Vereinigten Staaten“, erläuterte der Ökonom. „Aber es gibt immer noch jede Menge Leute, die sehr wenig verdienen, deren Einkommen seit Jahren stagnieren und die sehr unglücklich sind.“ Die Regierungen hätten unterschätzt wie wichtig ein anständiges Einkommen für die Würde der Menschen sei.

Für Stiglitz hat die Unzufriedenheit aber nicht allein mit ökonomischen Faktoren zu tun. „Es gibt noch einen anderen Grund: Weil die Menschen an Angst leiden, sind sie anfällig für Angst“, sagte er. Indirekt warf er der AfD vor, diese Angst für ihre Zwecke zu instrumentalisieren. „Die Fremdenfeindlichkeit und der Hass auf Flüchtlinge haben ein Ausmaß erreicht, das erschreckend ist“, zeigte sich Stiglitz besorgt und fügte hinzu: „Leider gibt es eine Menge Rechtspopulisten, die diese Angst zum Stimmenfang missbrauchen.“

Die AfD war am 25. September mit 12,6 Prozent als drittstärkste Kraft in den neuen Bundestag eingezogen. In der Endphase des Wahlkampfs hatte es die Partei immer wieder geschafft, mit provokanten Äußerungen Aufmerksamkeit zu erregen, etwa zur Flüchtlingspolitik. Nach Expertenansicht war der Wahlkampf von Furcht geprägt. 70 Prozent der Befragten äußerten laut Infratest dimap die Angst, dass die Gesellschaft auseinanderdriftet, 60 Prozent, dass die Kriminalität zunimmt, 38 Prozent, dass zu „viele Fremde“ kommen.

Wegen des AfD-Ergebnisses ist der Unionsstreit über die Flüchtlingspolitik von Bundeskanzlerin Angela Merkel wieder aufgeflammt, zumal die CSU in Bayern bei der Bundestagswahl auf 38,8 Prozent gefallen ist (2013: 49,3). Die Christsozialen pochen nun deshalb darauf, die rechte Flanke der Union zu schließen. Darüber dürften die Unions-Spitzen heute bei einem Treffen in Berlin sprechen.