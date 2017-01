Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Nur zwei Prozent sind asylberechtigt

Weniger als zwei Prozent der Antragsteller aus dem Maghreb werden als Asylberechtigte anerkannt. Sie kommen fast immer alleine, damit fehlt der am Herkunftsort oft sehr starke Einfluss der Familie, die darauf achtet, dass ihr Ruf nicht leidet.

Nicht nur im Düsseldorfer Maghreb-Viertel zeigen sich auch Menschen aus Algerien, Marokko und Tunesien, die seit vielen Jahren gut integriert in Deutschland leben, über das Verhalten der Neuankömmlinge empört.

„Dass diese Jugendlichen so etwas machen, das finden wir auch nicht gut“, erklärt der Vorsitzende des Zentralrats der Marokkaner in Deutschland, Ahmed Hammouti. Auch unbescholtene Migranten aus Nordafrika spürten seit der Silvesternacht 2015 eine wachsende Ablehnung. Die Migrantenvereine hätten aber keinen Einfluss auf diese jugendlichen Intensivtäter, „weil die praktisch gar nicht in unsere Gemeinden kommen“.

Dass junge Maghrebiner, aber auch Georgier, als Tatverdächtige sehr viel häufiger auffallen als andere Zuwanderer, hat das Bundeskriminalamt in seiner jüngsten Statistik noch einmal bekräftigt.

Bei Intensivtätern aus Nordafrika beobachte die Polizei oftmals, „dass diese Menschen unsere Rechtsordnung nicht anerkennen“, berichtet der Bundesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei (GdP), Oliver Malchow. Polizisten würden von den Verdächtigen ironisch „angelächelt oder sogar bespuckt“, sagt Malchow.

Weil das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) in Nordrhein-Westfalen über besonders viele Arabisch-Dolmetscher verfügte, die nordafrikanische Dialekte beherrschen, wurden dorthin in der Vergangenheit besonders viele Zuwanderer aus dieser Gruppe geschickt. Inzwischen pocht NRW auf einer gleichmäßigen Verteilung auf alle Bundesländer.