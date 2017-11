Wie CSU die Zukunft plant

Seehofer, so raunen sie in der CSU, lebe seit zwei Wochen nur noch in der Jamaika-Welt. Dort erreicht ihn auch die Rückzugsforderung der Jungen Union - während er gerade mit Kanzlerin Angela Merkel und anderen berät. Deshalb hatte er seinen Auftritt bei der Jungen Union ja auch kurzfristig abgesagt. „Wissen Sie, ich bin hier in historisch bedeutsamen Verhandlungen“, sagt der 68-Jährige zur Erklärung.

Allein: Weder sagt er dem wütenden Parteinachwuchs persönlich ab, noch lässt er den rund 300 Delegierten eine Botschaft übermitteln, noch gratuliert er JU-Chef Hans Reichhart zu dessen Wiederwahl. Und anders als Innenminister Joachim Herrmann, der ohne Probleme von Berlin zur Jungen Union findet, kommt er auch später nicht nach Erlangen. Bei der Jungen Union kommt die Botschaft an: Seehofer drückt sich, genauso wie Generalsekretär Andreas Scheuer. Es sei „ein Schlag ins Gesicht für jeden, der sich im Wahlkampf eingebracht hat, dass die beiden nicht hier sind“, schimpft ein JU-Delegierter.

Darauf hat sich die Union im Flüchtlingsstreit geeinigt Flüchtlingszentren Neu ankommende Asylbewerber sollen in sogenannten „Entscheidungs- und Rückführungszentren“ bleiben, bis über ihre Verfahren entschieden ist. Vorbild seien entsprechende Einrichtungen in den bayerischen Städten Manching und Bamberg sowie im baden-württembergischen Heidelberg. Falls Anträge abgelehnt werden, sollten die Betroffenen von dort aus zurückgeführt werden.

Herkunftsländer Zudem soll die Liste der sicheren Herkunftsländer erweitert werden – mindestens um Marokko, Algerien und Tunesien.

Grenzkontrollen Sie sollen so lange aufrecht erhalten werden, bis der Schutz der Außengrenzen der EU gewährleistet ist.

Familiennachzug Der Familiennachzug von Flüchtlingen mit eingeschränktem Schutz soll ausgesetzt bleiben.

Abschiebungen Die Union will Anstrengungen verstärken, Ausreisepflichtige abzuschieben.

Einwanderung in den Arbeitsmarkt Sie müsse sich am Bedarf der Volkswirtschaft orientieren. „Kein Arbeitsplatz soll unbesetzt bleiben, weil es an Fachkräften fehlt.“ Deshalb soll ein „Fachkräfte-Zuwanderungsgesetz“ erarbeitet werden. Quelle: dpa

Stand: 9. Oktober 2017

Und so wird in Erlangen deutlich: Die Junge Union plant - wie weite Teile der CSU - längst für die Zeit nach Seehofer. Die Frage ist bei den meisten nur noch: Wer übernimmt? Und wie soll das ablaufen?

Fürs Ministerpräsidentenamt scheint Söder gesetzt. Und Parteichef? Auffällig bei der JU ist, wie CSU-Vize Manfred Weber von vielen Delegierten gelobt wird, aufgefordert wird, einer der „Team-Anführer“ zu sein. Eine Doppelspitze erscheint hier jedenfalls vielen denkbar.

Auffällig ist auch, wie sehr Söder nach seinen klaren Worten am Samstagabend in seiner längeren Rede am Sonntag betont, dass er auf eine gemeinsame Lösung für die personelle Aufstellung der Partei setze („mein Wunsch und meine Hoffnung“): „Politik ist wie Fußball: Du brauchst starke Einzelspieler, aber wenn der Mannschaftsgeist nicht stimmt, wirst du nicht erfolgreich sein.“ Söder greift zudem Worte Webers auf, sagt, man müsse die aktuellen Herausforderungen „mit Anstand“ meistern - aber, betont Söder deutlich, auch „mit Ergebnissen“. Wie diese „Ergebnisse“ aussehen, wird sich nun bald zeigen: zwischen Mitte November und dem Parteitag Mitte Dezember.