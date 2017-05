Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

„Dann sollte Justizminister Maas seine Sachen packen“

FDP-Bundesvize Wolfgang Kubicki sieht indes Handlungsbedarf und unterstützt das Ansinnen der Digitalwirtschaft. „Die Bundesregierung muss die Warnungen der Fachverbände ernst nehmen. Es kann nicht sein, dass private Unternehmen dazu verpflichtet werden, für die Umsetzung von Recht und Gesetz zu sorgen“, sagte Kubicki dem Handelsblatt. „Wenn Justizminister Heiko Maas es nicht schafft, in seinem Verantwortungsbereich den Rechtsstaat durchzusetzen, sollte er seine Sachen packen.“

Der Verband der Internetwirtschaft eco begründete die Forderung nach einem „Runden Tisch“ mit den Auswirkungen, die das „handwerklich schlecht gemachte Gesetz“ von Maas nach sich ziehen könnte. Mit dort genannten starren Fristen und hohen Bußgeldern bestünde die Gefahr, dass die Meinungsfreiheit im Netz „massiv“ Schaden nehmen könne, sagte eco-Vorstand Oliver Süme dem Handelsblatt. Im Zweifel würden betroffene Unternehmen zukünftig auch Beiträge löschen, die von der Meinungsfreiheit noch gedeckt seien. „Dass dieser gesetzgeberische Schnellschuss jetzt noch durch den Bundestag gepeitscht werden soll, wird der grundsätzlichen Bedeutung der Meinungsfreiheit in einer demokratischen Gesellschaft nicht ansatzweise gerecht“, kritisierte Süme.

Nötig sei vielmehr „eine fundierte und sachliche Debatte über einen gesamtgesellschaftlichen Ansatz und nicht die einseitige Verlagerung von Aufgaben auf Unternehmen, für die eigentlich Gerichte zuständig sind“. Ein „Runder Tisch“, wie ihn die „Allianz für Meinungsfreiheit“ fordere, sei dafür „die geeignete Plattform“, so Süme. „Wir plädieren grundsätzlich für Gründlichkeit vor Schnelligkeit, vor allem in diesem sensiblen Bereich der Meinungsfreiheit.“

Die „Allianz für Meinungsfreiheit“ hatte kürzlich schon in einer gemeinsamen Deklaration vor den „katastrophalen Auswirkungen“ gewarnt, sollte das Netzwerkdurchsetzungsgesetz vom Bundestag verabschiedet werden. Anfang April hatte die Bundesregierung das Gesetz auf den Weg gebracht. Bundesjustizminister Maas will damit Plattformbetreiber und soziale Netzwerke wie Facebook und Twitter bei der Löschung von strafbaren Inhalten stärker in die Pflicht nehmen.

Die Unterzeichner der Deklaration fordern eine politische Gesamtstrategie gegen Hassreden und absichtliche Falschmeldungen im Netz. Das geplante Gesetz genüge aber nicht diesem Anspruch und stelle im Gegenteil „die Grundsätze der Meinungsfreiheit in Frage“, schreibt Reporter ohne Grenzen. Der Digitalverband Bitkom betont, dass die Androhung hoher Bußgelder und die gleichzeitig sehr kurzen Reaktionsfristen die Plattformbetreiber im Zweifel dazu trieben, für die Löschung auch nicht strafbarer Inhalte zu entscheiden.