Kampf gegen die Kriminalität : Weder Recht noch Ordnung

von: Thomas Sigmund Datum: 24.04.2017 14:20 Uhr

Deutschland verliert im Kampf gegen die Kriminalität weiter an Boden. Gewaltdelikte nehmen zu, Einbrecher müssen so gut wie keine Strafen fürchten. Das Vertrauen der Bürger in den Staat ist aufgebraucht. Ein Kommentar.