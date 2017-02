Wahrheitsgehalt von Nachrichten schwer zu überprüfen

Rohleder warnte vor Regeln dieser Art, weil sie die Meinungsfreiheit gefährden könnten. Er schloss nicht aus, dass der Bitkom auch dagegen klagen könnte, sollten solche Gesetze aufgelegt werden. Rohleder warf der Politik „Orientierungslosigkeit“, „Verwirrtheit“ und „Irritiertheit“ im Umgang mit Fake News vor und mahnte zu mehr Besonnenheit. „Es gibt keine einfachen und schnellen Lösungen bei diesem Problem“, warnte er. „Wir müssen das besonnen angehen und nicht hektisch.“ Der Bitkom sei dagegen, dass eine Meldung nur aufgrund des fehlenden Wahrheitsgehalts gelöscht wird.

Versäumnisse bei den Unternehmen sieht er nicht. Bei der Grünen-Politikerin Renate Künast hatte es mehrere Tage gedauert, bis eine offensichtlich falsche Nachricht über eine Behauptung von ihr von Facebook gelöscht wurde. Rohleder hält diesen Zeitraum nicht für problematisch: „Das Gute ist, es hat geklappt.“ Das Thema sei ja auch für die Betreiber noch neu.

Der Bitkom sieht das Problem ohnehin nicht als so groß an. Laut der Befragung informieren sich 92 Prozent der Befragten über das „aktuelle Geschehen“ im Fernsehen, 72 Prozent lesen Tageszeitungen, 63 Prozent informieren sich über das Internet, bei den 14-29-Jährigen sind es 79 Prozent. Von denjenigen, die sich über das Internet informieren, nutzen 20 Prozent Soziale Netzwerke oder Messenger. „Hier von einer Markt- und Meinungsbeherrschung der sozialen Netzwerke und Messenger zu reden, ist sicherlich verkehrt“, urteilt Rohleder.

Die Ergebnisse können jedoch auch anderes interpretiert werden. 77 Prozent der befragten 14-29-Jährigen gaben nämlich auch an, dass sie sich über Gespräche über das tägliche Geschehen informieren. Gleichzeitig gaben 74 Prozent an, dass der Wahrheitsgehalt von Informationen schwer zu überprüfen sei. Über Mund-zu-Mund-Propaganda dürften so auch diejenigen mit Falschmeldungen erreicht werden, die nicht in einem Sozialen Netzwerk aktiv sind.