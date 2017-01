IG Metall reagiert zurückhaltend

In der Fraktion wurde auch Kritik an Gabriel laut. Viele Abgeordnete hätten sich laut Oppermann gewünscht, von der Nominierung des Kanzlerkandidaten nicht aus den Medien zu erfahren. Aber der Fraktionschef rief die Abgeordneten auch dazu auf, sich nun auf den Wahlkampf zu konzentrieren. „Das war gestern. Ab heute heißt es: Nicht mehr lamentieren, sondern kämpfen“, zitierte ihn eine Teilnehmerin. Die Fraktion stehe mit „Frau und Mann“ hinter Martin Schulz. „Martin, Du sprichst die Sprache der Menschen, und deswegen erreichst Du sie.“

Gabriel selbst erklärte vor der Fraktion, die Personalien seien so entschieden worden, damit es acht Monate vor der Wahl so wenig Unruhe wie möglich in der Partei gebe. Gabriel wird Außenminister und Nachfolger von Frank-Walter Steinmeier, der am 12. Februar zum Bundespräsidenten gewählt werden soll. Gabriel nimmt aus dem Wirtschaftsministerium seinen Vertrauten Rainer Sontowski mit ins Auswärtige Amt. Der 57-jährige Gabriel bleibt Vizekanzler. Neue Wirtschaftsministerin wird die frühere Justizministerin Brigitte Zypries.

Wie geht es weiter in der SPD und der Regierung? Sondersitzung der Fraktion Die SPD-Bundestagsfraktion kommt an diesem Mittwoch um 12.00 Uhr zu einer Sondersitzung zusammen. Dort wird Schulz vorgestellt, auch wenn das Verfahren zur Kandidatur erst am Wochenende endet.

Formeller Beschluss Der formelle Beschluss des SPD-Parteivorstandes zur Kanzlerkandidatur soll am Sonntag, dem 29. Februar, fallen.

Kabinettsumbildung Relativ zügig dürfte die Kabinettsumbildung und Vereidigung der Minister folgen - noch vor der Wahl des neuen Bundespräsidenten am 12. Februar. Noch-Wirtschaftsminister Gabriel will neuer Außenminister werden. Das Vorschlagsrecht für die Nachfolge von Frank-Walter Steinmeier (SPD) an der Spitze des Auswärtigen Amtes hat die SPD. Neue Wirtschaftsministerin soll Gabriels bisherige Staatssekretärin Brigitte Zypries (SPD) werden.

Vereidigung Minister werden auf Vorschlag der Kanzlerin vom Bundespräsidenten ernannt und entlassen. Sie werden bei Amtsübernahme vor dem Bundestag vereidigt. Spekuliert wird, dass die Vereidigung von Gabriel und Zypries im Bundestagsplenum an diesem Freitag erfolgt.

Sondersitzung des Bundestags? Denn danach folgen zwei sitzungsfreie Wochen. Und vom 6. Februar an wird der Bundestag umgebaut für die Bundespräsidentenwahl. Bliebe noch eine Sondersitzung des Bundestages. Bis zum Dienstagabend gab es weder einen Antrag auf Vereidigung noch auf eine Sondersitzung.

Deutschlands größte Gewerkschaft IG Metall hat auf die geplante SPD-Kanzlerkandidatur von Martin Schulz zurückhaltend reagiert. Der Erste Vorsitzende Jörg Hofmann sagte am Mittwoch in Berlin, er warne vor einer zu starken Personalisierung. Man werde sich mit Schulz genauso wie mit dem scheidenden SPD-Chef Sigmar Gabriel austauschen. „Da sind wir mit allen Parteien in der gleichen Debatte.“ Wesentlich sei, wie sich die Parteien in ihren Programmen den Fragen der Gewerkschaft stellten.

Die Union hat kritisch auf die Ministerrochade der SPD reagiert. Vor allem die geplante Ernennung von Brigitte Zypries zur Bundeswirtschaftsministerin sorgte für Kritik. „Von Frau Zypries sind in den letzten neun Monaten vor ihrem Ruhestand sicherlich keine neuen Impulse zu erwarten“, sagte die stellvertretende Unionsfraktionsvorsitzende Nadine Schön. „Wir haben mit Trump, der Digitalisierung und Globalisierung so wichtige wirtschaftspolitische Themen, dass sich Deutschland nicht fast ein Jahr lang so einen Waberzustand erlauben kann.“ Und der der wirtschaftspolitische Sprecher der Union, Joachim Pfeiffer, sagte: „Die SPD gibt damit das Signal, das derzeit zentrale Problemfeld der Wirtschafts- und Handelspolitik aufzugeben.“