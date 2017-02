 Kanzlerkandidatur: CSU unterstützt Merkel

Angela Merkel ist offizielle Kanzlerkandidatin Für die Kanzlerkandidatur hat Horst Seehofer hat am Montag im Namen der CSU seine Unterstützung für die CDU-Chefin ausgesprochen. (Foto: AP)

MünchenDie CDU-Vorsitzende Angela Merkel wird nun auch offiziell von der CSU als Kanzlerkandidatin für die Bundestagswahl unterstützt. Seehofer sicherte Merkel die Rückendeckung seiner Partei für die Bundestagswahl zu. Mit Zustimmung seines Parteivorstandes und nun auch seines Parteipräsidiums habe er Merkel die Unterstützung der CSU zugesagt, berichtete Seehofer am Montag nach einer gemeinsamen Präsidiumssitzung von CDU und CSU in München am Montag. Dies sei „mit erkennbarer, anhaltender Zustimmung“ beider Präsidien bedacht worden. „Wir ziehen gemeinsam in diesen Wahlkampf“, kündigte Seehofer an. Merkel hatte bereits im November angekündigt, dass sie zu einer vierten Kanzlerkandidatur bereit sei. Von der CDU wurde sie bei einem Parteitag im Dezember dafür bestätigt.

Nach Einschätzung der SPD wird der neue Schulterschluss von CDU und CSU aber nicht von langer Dauer sein. Vizeparteichef Thorsten Schäfer-Gümbel sagte am Montag in Berlin, die einstigen Schwesterparteien seien mittlerweile nur noch „entfernte Verwandte“. Er sprach von einer „scheinheiligen Inszenierung“ nach „monatelangen Stänkereien“ der CSU gegen Bundeskanzlerin und CDU-Chefin Angela Merkel. Die von der Union beschworene Einigkeit sei „eine Fassade, die mit nichts gefüllt ist“. Sein Appell an die Union sei, nicht zu vergessen, dass es noch gemeinsame Gesetzgebungsvorhaben mit der SPD im Bundestag gebe.