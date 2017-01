Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

„Wer 30 Prozent erreicht, hat die Chance auf das Kanzleramt“

SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann sagte der „Passauer Neuen Presse“ (Montag), zum Ziel, Kanzlerin Angela Merkel (CDU) aus dem Amt zu drängen: „Wer 30 Prozent erreicht, hat die Chance auf das Kanzleramt. Das ist unser Ziel.“ Er äußerte sich erfreut, dass die SPD in Umfragen derzeit enorm zulege.

Der stellvertretende SPD-Chef Olaf Scholz setzt wie Schulz ebenfalls auf Sieg. „Wir haben das ehrliche Ziel, stärkste Partei zu werden und Martin Schulz zum Bundeskanzler zu machen. Und alle merken: Das könnte gelingen“, sagte er in der ARD.

Grünen-Chefin Simone Peter bescheinigte Schulz einen „blinden Fleck“ bei ökologischen Themen. Es sei gut, dass der ehemalige EU-Parlamentspräsident Gerechtigkeit und den Kampf gegen Hetze zu zentralen Themen der SPD machen wolle, sagte Peter der Deutschen Presse-Agentur. Aber wer „den drängenden Kampf gegen die fortschreitende Klimakatastrophe“ ebenso ignoriere wie sozial-ökologische Fragen der Globalisierung, „der hat das Prinzip Verantwortung nicht verstanden.“

Kritik kam auch von der FDP, die auf einen Einzug in den Bundestag hofft. „Herr Schulz hat eine lange Liste neuer Ausgabenwünsche vorgelegt, aber wenig zum Erwirtschaften unseres Wohlstands gesagt“, sagte der Vorsitzende Christian Lindner der „Welt“. „Wenn das die Richtung ist, in die er Deutschland steuern will, dann halte ich eine Kanzlerschaft weder für mehrheitsfähig noch wünschenswert.“

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD), die mit einer Ampelkoalition regiert, sagte dem Handelsblatt dagegen: „Ich kann das Modell von SPD, Grünen und FDP nur empfehlen – auch für den Bund. Wir sind glückliche Partner.“