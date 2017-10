 Katastrophenhilfe: US-Senat bewilligt Milliardenpaket für Puerto Rico

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Puerto Rico Nach dem Hurrikan Maria fehlt es den Menschen in Puerto Rico vor allem an Lebensmitteln und Trinkwasser. (Foto: AP)

WashingtonEin Hilfspaket in Höhe von 36,5 Milliarden Dollar (31 Milliarden Euro) unter anderem für das von Hurrikan „Maria“ stark getroffene Puerto Rico hat den US-Senat passiert. Die Maßnahme wurde am Dienstag (Ortszeit) mit 82 zu 17 Stimmen durchgewunken und an das Weiße Haus weitergeleitet.

Die Unterschrift von US-Präsident Donald Trump gilt als sicher. Neben dem dringend nötigen Geld für das US-Außengebiet macht das Paket auch Mittel für ein Bundesversicherungsprogramm nach Überschwemmungen frei, das insbesondere kleinen Gemeinden bei der Abdeckung von Kosten hilft.

Das US-Außengebiet Puerto Rico soll für 1,2 Milliarden Dollar Lebensmittellieferungen erhalten. Für eine Linderung der Brandschäden in den kalifornischen Weingebieten werden 576,5 Millionen bereitgestellt.

Die Bundesstaaten Florida und Texas, ebenfalls von Hurrikanen getroffen, erhoffen sich von weiteren Runden der Katastrophenhilfe deutlich höhere als die bisher zugesagten Zuwendungen.

Die Maßnahme hebt die Summe, die der US-Kongress in dieser Hurrikan-Saison für erste Notfallhilfen genehmigte, auf mehr als 50 Milliarden Dollar. Anfragen zur Abdeckung von Wasser- und Schifffahrtsprojekten, Ernteausfällen und Schäden an öffentlichen Gebäuden und Straßen sind darin noch nicht eingerechnet.