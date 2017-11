 Keine Jamaika-Koalition: Unwürdiges Blame Game

Die CDU-Vorsitzende und Bundeskanzlerin Angela Merkel und der CSU-Vorsitzende und Ministerpräsident von Bayern, Horst Seehofer, äußern sich am 20.11.2017 zum Scheitern der Jamaika-Sondierungen von CDU, CSU, FDP und Grünen in der Landesvertretung von Baden-Württemberg in Berlin.