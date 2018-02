Koalitionsverhandlungen Künstliche Intelligenz rückt stärker in den Fokus der Digitalpolitik

Im Wahlkampf versprachen Union und SPD einen Masterplan für die Entwicklung künstlicher Intelligenz. Mit einer neuen GroKo könnten Worten nun Taten folgen.

Dieser Roboter von Toyota spielt Geige. (Foto: dpa) Künstliche Intelligenz macht's möglich

BerlinEs ist wie mit so vielem bei der Digitalisierung: Selbstfahrende Autos, genauere medizinische Diagnosen oder Unterstützung bei der Aufklärung von Verbrechen – künstliche Intelligenz (KI) wird schon heute in vielen Lebensbereichen eingesetzt und gilt als Schlüsseltechnologie der kommenden Jahre. Doch die Politik hat das Thema lange stiefmütterlich behandelt.

In den Wahlprogrammen der Parteien fand KI kaum Niederschlag: Im gemeinsamen Programm von CDU und CSU wurde das Thema zweimal erwähnt, in den Programmen von SPD, FDP, Grünen und dem gesonderten CSU-Bayernplan je einmal. Erst nachdem China im vergangenen Sommer angekündigt hatte, bis 2025 auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz weltweit führend sein zu wollen, schlugen SPD und Union einen Masterplan für die Entwicklung dieser Zukunftstechnologie vor. Der könnte nun, da beide auf eine neue gemeinsame Regierung zusteuern, konkrete Formen annehmen.

Algorithmen, künstliche Intelligenz und lernende Systeme hätten in den Koalitionsverhandlungen „eine wesentlich größere Rolle als bisher“ gespielt, sagt Verbraucherschutz-Staatssekretär Ulrich Kelber (SPD) dem Handelsblatt. Einig ist man sich etwa darin, wie es in einem Papier der Verhandlungsgruppe „Digitales“ heißt, „gemeinsam mit unseren französischen Partnern“ ein KI-Zentrum zu errichten. Und dieses Vorhaben solle mit einem „Masterplan künstliche Intelligenz auf nationaler Ebene“ verbunden werden. Für die künftige Koalition sind damit die nächsten Schritte vorgezeichnet. „Die Veränderungen, die diese Technologien mit sich bringen, müssen verstanden, geltendes Recht durchgesetzt und eventuell Gesetzgebung verändert werden“, skizziert Kelber die Herausforderung.

Das Thema ist komplex. Es geht nicht nur um technische, sondern vor allem auch um ethische und rechtliche Fragen. Erste Antworten soll eine vom Bundesjustizministerium und dem Digitalverband Bitkom veranstaltete Konferenz an diesem Dienstag in Berlin liefern. Vertreter aus Unternehmen, Wissenschaft und von Verbänden diskutieren über die Frage, ob künstliche Intelligenz ein „Freund und Helfer“ sein könne – und inwieweit die neue Technologie einer Regulierung bedarf.

Justizminister Heiko Maas (SPD) ist zwar überzeugt, dass es ohne einen Rechtsrahmen wohl nicht gehen werde. „Die Zunahme digital gesteuerter Handlungs- und Entscheidungsabläufe im Alltag muss mit Leitplanken versehen werden, die sicherstellen, dass der Einsatz von KI nicht am Ende die Werte gefährdet, die für eine freiheitliche und demokratische Gesellschaft essenziell sind“, so Maas in seinem Grußwort an die Konferenzteilnehmer. Doch welche konkreten Leitplanken gebraucht werden, da tappt die Politik noch im Dunklen.

Dabei dringt künstliche Intelligenz mittlerweile in nahezu alle Wirtschaftsbereiche vor, überall da, wo es um große Datenmengen geht, Routinen oder das Ermitteln und Erkennen von Zusammenhängen. Bitkom-Präsident Achim Berg hält deshalb etwa Transparenz für Verbraucher für wichtig. Zumal vielen nicht bewusst sei, „dass sie bereits bei alltäglichen Vorgängen wie Internetsuchen, in Online-Shops oder bei der Nutzung von Sprachassistenten von Verfahren der KI unterstützt werden“. Wichtig sei daher, so Berg mit Blick auf die Veranstaltung in Berlin, KI als eine Schlüsseltechnologie zu erkennen, deren Bedeutung man gar nicht hoch genug einschätzen könne.

Das gilt erst recht für die deutsche Wirtschaft. Denn sie läuft Gefahr, beim Einsatz neuer Technologien international abgehängt zu werden, wie eine repräsentative Umfrage unter 505 Unternehmen aller Branchen im Auftrag von Bitkom zeigt. So sagen zwei Drittel (68 Prozent) der befragten Vorstände und Geschäftsführer, dass deutsche Unternehmen bei der Nutzung von künstlicher Intelligenz nur zu den Nachzüglern gehören oder sogar weltweit abgeschlagen sind. Ein Befund, der schwerwiegende Folgen nach sich ziehen kann. Denn, so Berg: „Industrie 4.0, also die vernetzte Produktion, die für die Industrienation Deutschland von so entscheidender Bedeutung ist, ist ohne KI schlicht nicht möglich.“ Er prognostiziert denn auch, dass künstliche Intelligenz Wirtschaft, Politik und Gesellschaft „tiefgreifend“ verändern werde.