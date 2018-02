Koalitionsverhandlungen Union und SPD vor der „Stunde der Wahrheit“

Nun aber wirklich: Die letzte Runde der Koalitionsverhandlungen läuft. Eine weitere Verlängerung werden sich Union und SPD nicht leisten können.

Endspurt bei den Verhandlungen über eine neue Große Koalition. (Foto: AFP) Martin Schulz, Angela Merkel und Horst Seehofer

BerlinDie Koalitionsverhandlungen zwischen Union und SPD sind am Dienstag in die Schlussrunde gegangen. Nach zwei Verlängerungen machten beide Seiten am Vormittag klar, dass bis zu einer Entscheidung durchverhandelt werde. SPD-Chef Martin Schulz sprach vor den Beratungen in der Berliner CDU-Zentrale vom „Tag der Entscheidung“. CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt betonte: „Alle sind jetzt gefordert, sich aus ihren Schützengräben rauszubewegen, Eingraben geht jetzt nicht mehr. Die Stunde der Wahrheit naht.“

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mahnte alle Seiten zu Kompromissbereitschaft: „Jeder von uns wird schmerzhafte Kompromisse noch machen müssen. Dazu bin ich auch bereit, wenn wir sicherstellen können, dass die Vorteile zum Schluss die Nachteile überwiegen.“ Es gehe darum, mit einer verlässlichen Regierung die Voraussetzungen dafür zu schaffen, „dass wir morgen auch noch in Wohlstand und in Sicherheit im umfassenden Sinne leben können“. Dieses Ziel dürfe man gerade in unsicheren Zeiten nicht aus den Augen verlieren.

Merkel nannte drei Knackpunkte, um die es am Dienstag noch gehen werde: Gesundheit, Arbeitsmarkt und „internationale Verlässlichkeit“. Mit letztem Punkt sind die Ausgaben für die Bundeswehr und die Entwicklungshilfe gemeint. Die Union will sich bei den Verteidigungsausgaben dem Nato-Ziel von zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts nähern (derzeit 1,2 Prozent). Für die SPD hat dagegen Priorität, 0,7 Prozent in die Entwicklungshilfe zu stecken (2016: 0,52 Prozent). Es wird deshalb erwartet, dass die in der Sondierungsvereinbarung vorgesehenen zwei Milliarden Euro zusätzlich für Entwicklung und Verteidigung aufgestockt werden.

Die größten Streitpunkte liegen aber in der Gesundheits- und Arbeitsmarktpolitik. Die SPD dringt auf Maßnahmen, um eine Ungleichbehandlung von Privat- und Kassenpatienten abzubauen und will die sachgrundlose Befristung von Arbeitsverhältnissen einschränken. Die Führung der Sozialdemokraten will mit Erfolgen in diesen beiden Punkten bei ihren Mitgliedern für ein Ja zum Koalitionsvertrag werben.

Denn die mehr als 440.000 SPD-Mitglieder haben das letzte Wort, wenn die Koalitionsvereinbarung zustande kommt. Am Dienstag um 18.00 Uhr sollte die Frist für die Aufnahme von Mitgliedern auslaufen, die noch an der Abstimmung teilnehmen können.

SPD-Chef Schulz zeigte sich zuversichtlich, dass es zu einer Einigung mit der Union kommen werde. „Ich habe guten Grund anzunehmen, dass wir heute zu Ende kommen werden, ich hoffe in einem positiven Geist, mit einem guten Ergebnis für unser Land“, sagte er. Es gehe darum, in einer der größten Industrienationen der Welt eine stabile Regierung zu bilden, die den nationalen und internationalen Herausforderungen gerecht werde.

Die Verhandlungen zwischen CDU, CSU und SPD sollten eigentlich schon am Sonntag abgeschlossen werden, mussten dann aber zwei Mal verlängert werden. Schulz verteidigte dieses Vorgehen. „Wir sehen heute, dass wir gut beraten waren, uns Reservetage einzuräumen“, sagte er. Auch für die Unionsparteien, die aufs Tempo gedrückt hatten, sei das ersichtlich geworden, „weil man eine seriöse Grundlage bilden will für die zukünftige Regierung“.

Wer hat was von der GroKo? GroKo-Verhandlungen Vom Wolf bis zum Rentner: Hinter verschlossenen Türen diskutieren die Chef-Unterhändler viele Details, um Deutschland zukunftsfest machen – und Millionen Bürger mit Wohltaten zu beglücken. Von milliardenschweren Verbesserungen sollen am Ende vor allem untere und mittlere Einkommen profitieren. So soll die soziale Kluft gemindert und ein weiterer Aufstieg populistischer Kräfte aufgehalten werden. Gerade die Wirtschaft aber ist unzufrieden. Ein Überblick über Gewinner und Verlierer des geplanten Bündnisses. Familien Das Kindergeld soll um 25 Euro pro Kind und Monat steigen. Auch der Kinderzuschlag für Einkommensschwache soll erhöht werden. Zudem soll es Gutscheine für Haushaltshilfen geben, damit mehr Zeit für die Familie bleibt. Mit einem „Baukindergeld“ sollen Familien mit mittlerem Einkommen, die bisher nicht genug Eigenkapital haben, sich den Traum vom Eigenheim erfüllen können. Zehn Jahre lang sollen sie 1200 Euro je Kind und pro Jahr erhalten. Die Unterstützung soll bis zu einem zu versteuernden Haushaltseinkommen von 75.000 Euro plus 15.000 Euro Freibetrag je Kind gewährt werden. Schüler, Auszubildende und Studenten Zwei Milliarden Euro sind für den Ausbau von Ganztagsschulen und -betreuung geplant. Für die Ganztagsbetreuung von Grundschülern wird ein Rechtsanspruch verankert. Außerdem ist eine Milliarde Euro für eine Bafög-Reform geplant, damit Studenten sich mehr auf das Studieren konzentrieren können, statt bis tief in die Nacht zu kellnern. Auch in der nicht-akademischen Ausbildung soll die Förderung verstärkt werden - zum Beispiel mit 350 Millionen Euro für ein Meister-Bafög. An Schulen soll mit fünf Milliarden Euro das digitale Lernen gefördert werden. Arbeitnehmer Sie sollen finanziell entlastet werden - der Beitrag zur Arbeitslosenversicherung soll um 0,3 Prozentpunkte sinken. Und die Arbeitgeber sollen ab 2019 wieder den gleichen Beitrag zur gesetzlichen Krankenversicherung zahlen müssen wie die Beschäftigten - beides bedeutet mehr Geld im Portemonaie. Der Solidaritätszuschlag soll schrittweise wegfallen - rund 90 Prozent der Zahler sollen voll entlastet werden, nicht aber die Spitzenverdiener. Zudem gibt es gerade für Frauen eine wichtige Nachricht. Wer Teilzeit gearbeitet hat, um sich um das Kind zu kümmern, soll ein Rückkehrrecht in Vollzeit bekommen - allerdings nur bei Firmen ab 200 Mitarbeitern. Bei 45 bis 200 Mitarbeitern soll dieser Anspruch nur einem pro 15 Mitarbeitern gewährt werden müssen. Rentner Viele alte Menschen müssen Flaschen sammeln, um die Rente aufzubessern und zu einer der Tafeln, um kostenlos zu essen. Die GroKo will nun gegensteuern. Wer Jahrzehnte gearbeitet, Kinder erzogen und Angehörige gepflegt hat, soll nach 35 Beitragsjahren eine Grundrente zehn Prozent über der Grundsicherung erhalten. Und wer wegen Krankheit frühzeitig eine Erwerbsminderungsrente bekommt, soll so behandelt werden, als wenn er bis zum aktuellen Renteneintrittsalter gearbeitet hätte. Union und SPD haben zudem vereinbart, dass das Rentenniveau bis 2025 nicht unter 48 Prozent im Vergleich zum erhaltenen Lohn während des Berufslebens fallen soll. Polizisten Sie sollen durch mehr Personal entlastet werden. Bei den Sicherheitsbehörden von Bund und Ländern sind je 7500 zusätzliche Stellen geplant. Die Videoüberwachung soll ausgeweitet werden, zudem die Überwachung von Terrorverdächtigen besser koordiniert werden. Mieter Die Mietpreisbremse soll nachgeschärft werden. So sollen künftig Vermieter per Gesetz dazu gezwungen werden, die Vormiete offenzulegen. Das soll es erschweren, die Bremse zu umgehen. Denn wenn man die Vormiete nicht kennt, kann der Vermieter die Miete stärker erhöhen als gesetzlich erlaubt. Aber: Es ist unklar, ob Vermieter bei Gesetzesbruch auch mit Strafen rechnen müssen. Zudem soll die Modernisierungsumlage nicht mehr so stark ausfallen – nur noch acht statt bisher elf Prozent der Kosten sollen jährlich auf die Miete umgelegt werden dürfen. Damit sollen Mieter besser davor geschützt werden, nach „Luxussanierungen“ aus ihrer Wohnung gedrängt zu werden – wenn der Mieter die Miete nicht mehr bezahlen kann. Europa Gemeinsam mit Frankreich soll die Eurozone reformiert werden, um den Euro und Europa krisenfester zu machen. Angesichts der Krisen und Konflikte soll eine Europa-Offensive gestartet werden: Im Inland sollen Programme gegen Links- und Rechtsextremismus, Islamismus und Antisemitismus ausgebaut werden, um die Demokratie zu stärken. Unternehmer Die Spitzenverbände der Wirtschaft sehen sich als Verlierer, sie kritisieren mehr Belastungen für Firmen, zudem Verschärfungen im Arbeitsrecht. Eine Unternehmenssteuerreform als Reaktion auf die große US-Steuerreform von Präsident Donald Trump mit einer massiven Senkung der Unternehmensteuern fehlt. Auch beim geplanten schrittweisen Abbau des Soli-Steuerzuschlags fühlt sich die Wirtschaft benachteiligt. Zwar soll der Soli für 90 Prozent der heutigen Zahler wegfallen - Unternehmen und Haushalte mit einem Jahreseinkommen ab etwa 80.000 Euro würden darunter nicht fallen. Das träfe mittelständische Unternehmen, die Einkommensteuer zahlen. Internetanbieter Auf Telekommunikationsunternehmen könnten große Lasten zukommen. Union und SPD wollen einen Rechtsanspruch auf schnelles Internet ab 2025 verankern. Ähnlich wie im Postwesen sowie bei Strom- und Wasser-Lieferanten würde dann eine sogenannte Universaldienstverpflichtung für die Provider gelten. Ob ein solches Recht auch einklagbar sein soll – und damit mit großen Unsicherheiten und Kosten für die Internetanbieter verbunden wäre, ist noch unklar. Klima Union und SPD haben sich vom nationalen Klimaschutzziel 2020 verabschiedet. Die Lücke soll so klein wie möglich gehalten werden. Für langfristigere Ziele zur Verringerung der Treibhausgas-Emissionen soll es ein Klimaschutzgesetz geben. Energieintensive Unternehmen sollen im Land gehalten werden. Die Grünen warfen Union und SPD bereits vor, „Sabotage“ am Klimaschutz zu betreiben.

Es wurde mit Verhandlungen bis in die Nacht gerechnet. Nach parteiinternen Vorbesprechungen wollte ab 11.00 Uhr die Runde der 15 Chef-Unterhändler von Union und SPD tagen. Die große Runde mit 91 Teilnehmern sei gebeten worden, sich grundsätzlich ab 16.00 Uhr bereitzuhalten – auch wenn sich der Beginn dann tatsächlich in den späten Abend oder auch bis tief in die Nacht hinein ziehen könnte, hieß es.

Ein Scheitern der Verhandlungen galt als äußerst unwahrscheinlich, Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) schloss es aber nicht aus. „Ich schließe überhaupt nichts aus“, sagte er. Bouffier sprach von einem „harten Ringen“. Er halte eine Einigung für möglich. „Aber ob es gelingt, ist unsicher.“

Union und SPD wollen in der Schlussphase auch die Ressortverteilung in einer neuen Bundesregierung erörtern. Eine Entscheidung über Personalien ist nach Angaben der Sozialdemokraten aber noch nicht zu erwarten. „Die Personalfragen kommen einfach später, das ist nichts, was heute ansteht“, sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion, Carsten Schneider, im ARD-„Morgenmagazin“.

Zur Frage, wann SPD-Chef Schulz Klarheit über einen möglichen Wechsel ins Kabinett schaffen wird, wollte sich Schneider nicht äußern. „Ich werde mich an dieser Diskussion nicht beteiligen“, sagte er. In der SPD gibt es Forderungen, die Parteispitze solle direkt nach der Vorlage eines Koalitionsvertrages und damit vor dem Mitgliederentscheid klarmachen, wer für die Sozialdemokraten ins Kabinett geht. Schulz hatte nach der Bundestagswahl im September ausgeschlossen, als Minister unter Kanzlerin Merkel zu arbeiten.

„Heute ist der Tag der Entscheidung“