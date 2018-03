Kommentar Seehofers Gesellschaftsbild ist nicht heimatlich, sondern rückschrittlich

Als erste Amtshandlung entfacht Heimatminister Seehofer eine plumpe, alte Islam-Debatte. Das ist nicht zeitgemäß.

Leise-technokratisch vor sich hinarbeiten, sich geräuschlos-effizient der Heraufforderung der Integration und den Problemen der inneren Sicherheit annehmen? Kommt natürlich nicht in Frage. Horst Seehofer hat schon am ersten Tag im neuen Amt bewiesen, dass er sein Heimatministerium zur Schlagzeilenfabrik machen will.

„Der Islam gehört nicht zu Deutschland“, sagte der Bundesminister des Inneren, für Bau und Heimat. Damit war ihm die Titelseite der Bild-Zeitung sicher. Kontroverse entfacht, Ziel erreicht.

Die Reizung politischer Erregungsrezeptoren ist das Spezialgebiet des CSU-Chefs. In den dreieinhalb Jahren bis zur nächsten Bundestagswahl wird er sein Können noch öfters unter Beweis stellen. Seehofer will das Innenministerium zum Machtzentrum ausbauen – neben Kanzleramt und Finanzministerium.

Was deutsche Spitzenpolitiker schon zum Islam sagten Christian Wulff „Das Christentum gehört zweifelsfrei zu Deutschland. Das Judentum gehört zweifelsfrei zu Deutschland. Das ist unsere christlich-jüdische Geschichte. Aber der Islam gehört inzwischen auch zu Deutschland.“ – Der damalige Bundespräsident in seiner Rede zum Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober 2010. Joachim Gauck „Die Wirklichkeit ist, dass in diesem Lande viele Muslime leben. (...) Ich hätte einfach gesagt, die Muslime, die hier leben, gehören zu Deutschland.“ – Der frühere Bundespräsident am 31. Mai 2012 in der „Zeit“. Angela Merkel „Es ist offenkundig, dass der Islam inzwischen unzweifelhaft zu Deutschland gehört.“ – Die Bundeskanzlerin in einer Rede zum muslimischen Fastenmonat Ramadan am 30. Juni 2015. Norbert Lammert „Der Islam gehört inzwischen zu den Religionen, die in Deutschland erhebliche Verbreitung finden.“ – Der damalige Bundestagspräsident Norbert Lammert (CDU) in der „Welt“ vom 28. Februar 2015. Thomas de Maizière „Was die Rolle des Islam angeht, so müssen wir darauf bestehen, dass Religionen versöhnen und nicht spalten, dass Religionsfreiheit Rücksichtnahme heißt – und dann gehören die Muslime und auch der Islam zu Deutschland“. – Der frühere Bundesinnenminister im ARD-„Bericht aus Berlin“ am 25. Januar 2015. Horst Seehofer „Der Islam gehört nicht zu Deutschland. Deutschland ist durch das Christentum geprägt. (...) Die bei uns lebenden Muslime gehören aber selbstverständlich zu Deutschland.“ – Der Bundesinnenminister in der „Bild“-Zeitung, 16. März 2018.

Und sich selbst will er nach seinem Abtritt als bayerischer Ministerpräsident wieder in den Vordergrund spielen. Dass er mit seiner Islam-Debatte seinem Erzrivalen Markus Söder ausgerechnet an jenem Tag die Show stiehlt, an dem dieser sein Erbe in Bayern antritt, dürfte Seehofer als besonders genugtuend empfinden.

Eine ganz andere Frage ist, wie man sich inhaltlich mit den Aussagen des Innen-, pardon: des Heimatministers auseinandersetzen soll. Eigentlich ist zu dieser Debatte schon alles gesagt. Seehofer recycelt eine Diskussion, die Wolfgang Schäuble als Innenminister schon vor zwölf Jahren angestoßen und Christian Wulff 2010 als Bundespräsident aufgegriffen hat.

Beide hatten den islamischen Glauben zum Teil Deutschlands erklärt. Das war und ist zunächst einmal kein normatives Statement, sondern einfach eine Faktenbeschreibung. Ein Blick auf die Straße genügt.

Was hingegen in einem freiheitlich-demokratischen Deutschland keinen Platz hat, ist der politische Islam mit seinen archaischen Wertvorstellungen. Nur: Das behauptet auch niemand, der ernst zunehmen wäre.

Die Differenzierung zwischen Glauben und Fundamentalismus ist für die Diskussion um den Islam entscheidend. Doch Seehofer fällt dahinter zurück, er vermischt beides, weil es ihm Aufmerksamkeit und seiner Partei womöglich ein paar Stimmen verspricht.

„Die bei uns lebenden Muslime gehören selbstverständlich zu Deutschland“, schob Seehofer noch nach. Dass es sich bei den „bei uns lebenden Muslimen“ schlicht um Deutsche handelt, kommt ihm offenbar nicht in den Sinn. Wir und die: Das ist das Denkmuster des Heimatministers. Doch ein Gesellschaftsbild, das sich in Abgrenzung definiert, werden viele Deutsche nicht als heimatlich empfinden, sondern als rückschrittlich.