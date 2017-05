 Kommentar zur SPD: Der Kater nach dem Schulz-Rausch

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Orientierungslose SPD

BerlinKonfus und orientierungslos – diesen Eindruck erweckt derzeit die SPD mit ihrem Kanzlerkandidaten Martin Schulz. Vom Schulz-Effekt ist nichts mehr übrig. Schlimmer noch: Statt nach den krachenden Wahlniederlagen in den Ländern nun Entschlossenheit und Kampfeswillen zu demonstrieren, gab es zum Wochenstart zunächst das große Zaudern und Zurückrudern.

Bei den Genossen geht es gehörig drunter und drüber: Eigentlich wollte die SPD an diesem Montag Kerninhalte ihres Wahlprogramms vorstellen. An dem Leitantrag wird seit Monaten gebastelt, seit einer Woche liegt ein fertiger Entwurf vor. Der Beschluss des Parteivorstandes schien da nur noch eine Formalie, zumal die eigentlichen Top-Themen wie Rente und Steuern noch gar nicht im Konzept enthalten sind. Der inhaltliche Aufschlag ist dringend nötig, denn mit den Eckpunkten möchte Schulz die heiße Wahlkampfphase einläuten und wieder in die Offensive kommen.

Doch dann die große Verwirrung. Am späten Sonntagabend sagte die SPD zunächst die für den Montag geplante Verkündung des Wahlprogramms ab. Es gebe erhöhten Gesprächsbedarf, Gründlichkeit gehe vor Schnelligkeit, hieß es. Aus dem Parteivorstand soll es zahlreiche Änderungsanträge geben, die noch beraten werden müssten.

Eine solche Entscheidung kann nur Kopfschütteln auslösen. Das Zurückziehen des SPD-Programms zeichnet das Bild einer tief verunsicherten Partei, die nun nicht einmal mehr bei den groben Linien einen Konsens finden kann. Denn große Neuigkeiten oder wirkliche Kracher finden sich in dem 67-seitigen Papier kaum. Bei einem ohnehin angeschlagenen Kandidaten dürfte ein solches Lavieren die denkbar schlechteste Variante sein.

Das ist dann wohl auch den Parteistrategen im Willy-Brandt-Haus aufgefallen. Am Montagmorgen hieß es plötzlich, die Eckpunkte des SPD-Wahlprogramms würden nun doch im Parteivorstand beschlossen und danach der Öffentlichkeit präsentiert. Schulz wollte einen „großen Wurf“ wie er beteuerte. Doch nun sieht es eher nach einem ordentlichen Reinfall aus.

Dafür steht SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz Präsenz Schulz verdankt seinen Aufstieg in Brüssel Eigenschaften, die ihm Freunde und Gegner gleichermaßen zuschreiben: Ehrgeiz, Arbeitseifer, klare Sprache, Machtbewusstsein. Vor allem als EU-Parlamentspräsident und als Spitzenkandidat der Sozialdemokraten bei der Europawahl 2014 schärfte er nicht nur sein eigenes Profil, sondern gab Europa eine starke Stimme. Der Christsoziale Manfred Weber würdigte Schulz zum Abschied aus Brüssel als kraftvollen und durchsetzungsstarken Europäer.

Klare Botschaften Der designierte SPD-Kanzlerkandidat gilt als Politiker, der Streit nicht aus dem Weg geht. Zuletzt übte er zum Beispiel heftige Kritik am EU-Mitgliedsland Ungarn und dessen Referendum zur Flüchtlingspolitik. Wachsenden Nationalismus und Rechtspopulismus verurteilte er scharf und verlangte Einsatz für das europäische Gesellschaftsmodell gegen die „Feinde der Freiheit“. Seine eigene Partei mahnt er, normalen Menschen zuzuhören und auf ihre Nöte einzugehen. Die Krise der EU trieb ihn um – wobei er gerne die Brüsseler Perspektive einnahm und vor allem den Streit der Mitgliedsstaaten kritisierte.

Anpacken Obwohl das Amt als EU-Parlamentspräsident eher zeremoniell angelegt ist, präsentierte sich Schulz als Macher. Ein Beispiel: der Handelspakt Ceta mit Kanada. Im Herbst überzeugte er die vom Streit mit der Wallonie völlig entnervte kanadische Ministerin Chrystia Freeland, ihre Abreise zu verschieben und sich noch ein letztes Mal mit ihm zu treffen. Fernsehkameras standen bereit, das Überraschungsgespräch im Morgengrauen zu dokumentieren. Letztlich wartete Kanada die europäischen Kapriolen dann geduldig ab, und das Abkommen kam doch noch zustande.

Allianzen In Brüssel und Straßburg stand Schulz für die informelle große Koalition mit der Europäischen Volkspartei und deren Vorsitzendem Weber. 2014 unterzeichneten beide einen Pakt, der Schulz bei der Wiederwahl zum Parlamentspräsidenten EVP-Stimmen sicherte. Dafür sollte er im Januar 2017 seinen Posten für einen EVP-Kandidaten räumen. Es ging aber nicht nur um Personal: Die beiden größten Fraktionen sahen den Pakt als Mittel, in Europa stabil und effizient Politik zu machen und der EU-Kommission zu Mehrheiten zu verhelfen.

Machtanspruch Kleinere Parlamentsfraktionen wie die Grünen oder Linken fühlten sich in der Ära Schulz an den Rand gedrängt und ignoriert. Auch wurden Schulz Eigenmächtigkeiten vorgeworfen – sowohl inhaltlich, wenn er für das Parlament sprach, als auch bei der Besetzung von Spitzenposten im Haus. Etliche Abgeordnete zeigen sich nun erleichtert, dass neue Zeiten anbrechen.

Am Wochenende sprach der SPD-Kanzlerkandidat auf dem Parteitag der Bayern-SPD von einer „Durststrecke“ und „harten Tagen“. Er und seine Partei tun derzeit alles dafür, dass sich dieser Zustand verstetigt – vielleicht bis zur Bundestagswahl am 24. September.