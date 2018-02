Kommissarische Parteivorsitzende für Schulz? Nahles könnte schon am Dienstag SPD-Chefin werden

Die SPD wird das Kapitel Martin Schulz offenbar schnell abschließen. Fraktionschefin Andrea Nahles könnte den Vorsitz kommissarisch übernehmen.

Die Fraktionsvorsitzende soll den SPD-Vorsitz offenbar zunächst kommissarisch übernehmen. (Foto: Reuters) Andrea Nahles

BerlinDer Wechsel an der Spitze der SPD vollzieht sich möglicherweise schneller als bislang geplant. Nach einem Bericht der „Bild am Sonntag“ soll die Fraktionsvorsitzende Andrea Nahles bereits an diesem Dienstag zur kommissarischen Parteivorsitzenden ernannt werden. Dies werde in der für diesen Tag angesetzten SPD-Präsidiumssitzung geschehen, schreibt das Blatt, ohne Quellen zu nennen.

Die SPD-Pressestelle bestätigte die Sitzung am Dienstag. „Dort wird das weitere Vorgehen beraten“, sagte eine Sprecherin am Sonntag. Zum Personalwechsel direkt wollte sie sich nicht äußern.

Wenn das Präsidium grünes Licht für einen sofortigen Stabwechsel gibt, müsste Nahles binnen drei Monaten von einem Sonderparteitag gewählt werden. Dem Präsidium gehören 15 Personen an: die neunköpfige Parteispitze mit Schulz, seinen sechs Stellvertretern, Generalsekretär Klingbeil, Schatzmeister Dietmar Nietan, dem Europabeauftragten Udo Bullmann und Bundesgeschäftsführerin Nancy Böhning. Hinzu kommen sechs Beisitzer.

„Es wird am Dienstag eine Präsidiumssitzung geben, auf der wir über den weiteren Weg beraten“, sagte SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil der Deutschen Presse-Agentur am Sonntag in Hamburg. Das sei alles, was er dazu sagen könne. Klingbeil hatte zuvor in der „Bild am Sonntag“ erneut ein Ende der Personaldebatten in seiner Partei gefordert. Personalfragen würden erst nach dem Mitgliedervotum entschieden. „Wer meint, er müsste Personaldebatten vorher anheizen und Foul spielen, der muss mit der Roten Karte rechnen“, sagte Klingbeil.

Noch-Parteichef Martin Schulz hatte am vergangenen Mittwoch angekündigt, er werde nach Ende des Mitgliedervotums zur Großen Koalition am 2. März zurücktreten. Am Freitag hatte Schulz auf das Amt des Außenministers verzichtet, das er zuvor im Fall einer erneuten Großen Koalition für sich beansprucht hatte.

Nach einer Emnid-Umfrage für die „Bild am Sonntag“ glauben nur 33 Prozent der Bürger, dass die SPD unter Nahles wieder erfolgreicher wird. 52 Prozent gehen davon nicht aus.

Die SPD-Bundestagsabgeordnete Hilde Mattheis verteidigte unterdessen den Aufruf der SPD-Linken zu einer Urwahl über den künftigen Parteivorsitzenden. „Zur Erneuerung der SPD gehört auch, dass über das Führungspersonal in einem transparenten Verfahren entschieden wird“, sagte Mattheis dem Berliner „Tagesspiegel am Sonntag“. Es gehe nicht an, „dass der SPD-Vorsitz quasi unter der Hand vergeben und die Partei vor vollendete Tatsachen gestellt wird.“