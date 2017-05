Jugendarbeitslosigkeit bleibt ein Problem

In Gruppen von rund 20 Personen sollen Langzeitarbeitslose von Trainern lernen, ihr Leben wieder selbst in die Hand zu nehmen. „Minipreneure“ nennt Hartz sie. Dank neuer digitaler Möglichkeiten gelinge es heute viel besser, verborgene Talente zu entdecken und neue Dienstleistungen zu entwickeln, in denen auch Langzeitarbeitslose eine Chance haben. Nach Hartz‘ Vorstellungen sollen die Jobcenter entscheiden, wer in das Netzwerk wechseln darf und dort ein intensives Gesundheitscoaching und einen persönlichen Entwicklungsplan bekommt. Zur Teilnahme gezwungen werden kann aber kein Langzeitarbeitsloser. Fördern ja, fordern nein.

Ähnliche Modelle schweben Hartz auch zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit vor. Deutschland rühme sich hier zwar einer niedrigen Quote. Doch gemessen an der absoluten Zahl liege die Bundesrepublik unter den 28 EU-Staaten auf Rang fünf. Und in der Europäischen Union seien noch immer vier Millionen Jugendliche ohne Job – trotz der vor einigen Jahren aufgelegten Jugendgarantie. EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker müsse seine Hausaufgaben machen: „Er hat die Macht, er hat die Mittel und die Ideen liegen vor“, sagt Hartz. Der frühere Personalchef bringt auch sein „Zeitwertpapier“ wieder ins Spiel, das er schon in seiner Zeit bei VW vorgeschlagen hatte. Unternehmen sollen angehalten werden, über den eigenen Bedarf hinaus auszubilden, und dafür aus einem Fonds entschädigt werden.

Bei der Politik ist Hartz mit seinen Ideen bisher nicht auf Gehör gestoßen, die hat längst eigene Pläne. So ziehen Arbeitsministerin Andrea Nahles und auch der neue Chef der Bundesagentur für Arbeit (BA), Detlef Scheele, inzwischen einen sozialen Arbeitsmarkt für den harten Kern von 100.000 bis 200.000 Langzeitarbeitslosen in Betracht. Das „Zeitwertpapier“, mit dem sich eine Ausbildung oder der Vorruhestand finanzieren lässt, findet sich in Ansätzen auch in den Vorstellungen von einem „Bildungskonto“ bei SPD und CSU.

Dass sein Rat nach der Bundestagswahl noch einmal gefragt sein und er sogar eine neue Arbeitsmarktkommission anführen könnte, erwartet Hartz aber nicht mehr. Das sei aber auch nicht schlimm, denn er habe ja inzwischen ein Alter, in dem man nicht mehr unbedingt Karriere machen müsse.