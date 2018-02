 Kostenloser Nahverkehr: Milliarden-Investitionen in München nötig

München kritisiert die Pläne einen kostenlosen öffentlichen Nahverkehr einzuführen. Das würde die Kapazitätsprobleme der Stadt nur verstärken.

2016 hat die Münchner Verkehrsgesellschaft offenbar rund 711 Millionen Fahrgäste befördert, die Fahrkarten-Einnahmen lagen bei 872 Millionen Euro. (Foto: dpa) Münchner Marienplatz

MünchenEin kostenloser öffentlicher Nahverkehr (ÖPNV) würde aus Sicht von Münchens zweitem Bürgermeister Josef Schmid die Verkehrsprobleme der Stadt nicht lösen. München habe vor allem ein Kapazitätsproblem, sagte Schmid (CSU) am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Daher würde es nicht helfen, wenn noch mehr Fahrgäste auf die schon jetzt während der Stoßzeiten teils überfüllten U-Bahnen umsteigen.

Hinzu kämen Störungen und Zugausfälle auf der bestehenden S-Bahn-Stammstrecke. „Deshalb bräuchten wir was ganz anderes ganz dringend in München und in den Ballungsräumen, nämlich ein Sonderprogramm des Bundes zur Finanzierung des Ausbaus des Öffentlichen Personennahverkehrs.“

2016 habe die Münchner Verkehrsgesellschaft rund 711 Millionen Fahrgäste befördert, die Fahrkarten-Einnahmen lagen bei 872 Millionen Euro. Zudem würden allein für den Neu- und Ausbau von vier U-Bahnlinien sowie für zwei Trambahn-Tangenten voraussichtlich Investitionen von mehr als 5,5 Milliarden Euro benötigt, sagte Schmid.

Sinnvoll wäre aus seiner Sicht deshalb ein ÖPNV-Sonderprogramm von 20 Milliarden Euro für ganz Deutschland, aus dem drei bis vier Milliarden Euro auf München entfallen könnten. Die von der GroKo vorgesehene Aufstockung der Bundesmittel für den ÖPNV von 350 Millionen auf eine Milliarde Euro pro Jahr sei hingegen „unzureichend“.