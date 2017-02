 Kriminalitätsbekämpfung: Erneut weniger Verurteilungen

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

WiesbadenDie Zahl der Verurteilten in Deutschland ist auf den niedrigsten Stand seit der Einführung der flächendeckenden Statistik 2007 gesunken. Die Gerichte verhängten 2015 gegen etwa 739.500 Menschen rechtskräftige Strafen. Das waren noch einmal 1,2 Prozent weniger als 2014 und 18 Prozent weniger als 2007. Der Rückgang zieht sich durch alle Altersgruppen: Jugendliche, Heranwachsende und Erwachsene, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Donnerstag mitteilte. Neuere Zahlen gibt es noch nicht.

Zehn Tipps gegen Taschendiebe Handtaschen Die Handtaschen sollten immer mit der Verschlussseite zum Körper getragen werden.

Gedränge Besonders in unübersichtlichen Situationen und im Gedränge sollte man noch stärker auf seine Wertsachen achten.

Innentaschen Geld, Scheck- und Kreditkarten sowie Ausweispapiere sollten auf mehrere verschlossene Innentaschen der Kleidung verteilt und dicht am Körper getragen werden.

Gepäck Das Reisegepäck kann bei ablenkenden Tätigkeiten zwischen die Beine gestellt werden.

Brustbeutel Am Besten ist es, Bargeld getrennt von EC- oder Kreditkarten am Körper aufzubewahren, etwa in Gürteltaschen oder Brustbeuteln.

Bargeld Gerade auf Weihnachtsmärkten sollte man nur soviel Bargeld wie notwendig mitführen, EC- oder Kreditkarten nur, wenn dieses unverzichtbar ist.

Aufsicht Bei Reisen mit der Bahn Handtaschen, Telefone oder Kameras nicht unbeaufsichtigt lassen.

Lage Legen Sie Handtaschen oder Geldbörsen nie auf den Koffer.

Geldwechsel Vorsicht bei Geldwechsel (Geld wird aus der Brieftasche entwendet).

Stadtplan Lassen Sie sich keine Stadtpläne oder Zeitungen über Ihre Wertsachen legen.

Die meisten Menschen wurden wegen Eigentums- und Vermögensdelikten verurteilt (48 Prozent), gefolgt von Straftaten im Straßenverkehr (20 Prozent). Die Urteile wegen Körperverletzung, Tötungsdelikten und anderer Straftaten gegen Menschen machten 15 Prozent aus. Bei ungefähr neun von zehn Verurteilten wurde das allgemeine Strafrecht angewandt, bei den anderen das Jugendstrafrecht.

Die meisten Männer und Frauen, die nach dem allgemeinen Strafrecht verurteilt wurden (84 Prozent), mussten eine Geldstrafe bezahlen. 16 Prozent wurden zu einer Freiheitsstrafe verurteilt, die bei 70 Prozent zur Bewährung ausgesetzt wurde.