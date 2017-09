 Kritik an Seehofer nimmt zu: Revolte gegen den CSU-Sonnenkönig

Horst Seehofer Der bayerische Ministerpräsident und CSU-Chef steht aufgrund des schlechten Abschneidens bei der Wahl zunehmend unter Druck. (Foto: AP)

München, DüsseldorfNach dem Tiefschlag bei der Bundestagswahl diskutiert die CSU offen über einen Rückzug von Parteichef Horst Seehofer. Am Dienstag forderten immer mehr bayerische Politiker den Ministerpräsidenten auf, Konsequenzen aus dem historischen schlechten Ergebnis in Bayern zu ziehen. Seehofer (68) nannte den Streit eine Debatte zur Unzeit.

Die Union hatte am Sonntag nur 32,9 Prozent erreicht, ihr schwächstes Ergebnis seit 1949. Die CSU musste in Bayern sogar noch größere Einbußen hinnehmen als die CDU im Bund. Sie war am Sonntag um 10,5 Punkte auf 38,8 Prozent abgestürzt. Dennoch wurde die Union stärkste Kraft.

Nach schweren Gesprächen mit Parteivorstand und Berliner Landesgruppe will CSU-Chef Horst Seehofer am Mittwoch (8.30 Uhr) auch mit der bayerischen Landtagsfraktion über die Pleite bei der Bundestagswahl diskutieren. Dem einstigen CSU-Sonnenkönig, der die Partei 2013 wieder zur absoluten Mehrheit in Bayern geführt hat, droht in München ein stundenlanges Scherbengericht.

Rücktrittsforderungen gegen Seehofer kommen vor allem, aber nicht nur aus der fränkischen Heimat seines CSU-internen Widersachers, Finanzminister Markus Söder. Zwei Tage nach der Wahl forderten bereits ein Bundestagsabgeordneter, zwei Landtagsabgeordnete sowie mehrere Orts- und Kreisverbände seinen Rücktritt, zugleich meldeten sich aber auch Unterstützer zu Wort.

Seehofer will die Diskussion über die Zukunft der CSU auf dem Parteitag Mitte November führen. Dort werde der Vorstand gewählt, und dies sei der richtige Ort, solche Debatten zu führen, sagte Seehofer am Dienstag in Berlin. „Alles andere ist nicht hilfreich in dieser ungewöhnlich schwierigen Situation, die wir in Berlin zu bewältigen haben“, betonte Seehofer. Nach dem enttäuschenden Ergebnis gehörten Fragen und Diskussionen zwar zur demokratischen Normalität, „aber mit dem richtigen Stil und am richtigen Platz: Parteitag“.

Erstmals hat sich auch ein CSU-Bundestagsabgeordneter, Alexander Hoffmann, für einen Rücktritt von Parteichef Horst Seehofer ausgesprochen. „Er hat große Verdienste um die CSU, unsere Glaubwürdigkeitskrise hat allerdings auch gerade mit ihm zu tun“, sagte Hoffmann dem „Main-Echo“ (Mittwoch).

Gefährlich könnte für Seehofer die Lage in der Oberpfalz-CSU werden. Der Bezirksvorstand war am Montag einmütig der Ansicht, dass es über Seehofers Spitzenkandidatur eine Debatte geben müsse, hieß es von Teilnehmern. Eine formale Abstimmung darüber habe es nicht gegeben. Die Oberpfalz-CSU ist der nach Mitgliedern zweitstärkste Bezirksverband hinter der Oberbayern-CSU. „Sollte sich ein Bezirksverband per Beschluss gegen Seehofer stellen, wird es für ihn sehr eng“, sagte ein CSU-Mitglied, das anonym bleiben wollte.

Der Oberpfälzer CSU-Bezirkschef Albert Füracker sagte auf Nachfrage, der Vorstand wolle keine „überstürzten Entscheidungen“ und keine „Schnellschüsse“. Es sei richtig, dass Seehofer die anstehenden Koalitionsverhandlungen in Berlin führen solle. Der Bezirksvorstand sei sich aber mehrheitlich einig gewesen, dass es parallel dazu eine Debatte über einen „geordneten personellen Übergang“ geben müsse.

Der CSU-Vorstand hatte Seehofer am Montag Rückendeckung für die anstehenden Koalitionsverhandlungen gegeben. Allerdings ist die weitere Entwicklung in der Partei nach Einschätzung mehrerer Vorstandsmitglieder unkalkulierbar. Unter der Oberfläche gäre es, heißt es übereinstimmend. Die nächste heikle Probe für Seehofer wird deshalb allerspätestens der CSU-Parteitag Mitte November – dort steht die Neuwahl des gesamten Vorstands an. Dort sitzen nicht nur Mandats- und Funktionsträger, sondern die „echte“ Basis. Und die wird sehr kritisch analysieren, was Seehofer bis dahin in Berlin erreicht hat.