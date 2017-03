 Ladestationen in Bundesministerien: Anschluss für E-Autos verzweifelt gesucht

Thüringer setzen kaum auf Elektroautos Der Bund lässt sich Stromtankstellen einiges kosten, um Elektro-Autos für Käufer attraktiver zu machen. Aber er selbst geht nicht mit gutem Beispiel voran. (Foto: dpa)

BerlinEs kommt nicht so oft vor, dass Entscheidungen der EU-Kommission in Berlin ohne jeden kritischen Ton aufgenommen werden. Das Ja Brüssels zum deutschen Förderprogramm für den Aufbau von Stromtankstellen für Elektroautos ist so ein Fall. Entsprechend positiv reagierte Verkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU). „Damit geben wir den Autofahrern das Vertrauen, dass sie ihre Fahrzeuge überall und jederzeit aufladen können“, sagte der Minister kürzlich.

Überall und jederzeit stimmt aber nicht ganz. Schon bei den Ministerien der Bundesregierung geht Dobrindts Versprechen ins Leere. Denn nur sein Verkehrsministerium unterhält öffentlich zugänglichen Stromtankstellen für Elektroautos, alle anderen Ressorts nicht, wie aus einer dem Handelsblatt vorliegenden Antwort des Bundeswirtschaftsministeriums auf eine Frage des Vizechefs der Grünen-Bundestagsfraktion, Oliver Krischer, hervorgeht.

Demnach befinden sich zum Stichtag 1. März 2017 lediglich in Dobrindts Geschäftsbereich öffentliche Ladesäulen. Am Standort Bonn können vier solcher Stromtankstellen genutzt werden, am Standort Berlin befinden sich vier „teilöffentliche Ladesäulen für Gäste“. Darüber hinaus, heißt es in der Antwort weiter, befänden sich „in nahezu allen Bundesministerien betriebsinterne und Mitarbeiter-Ladeeinrichtungen“. Diese könnte jedoch aus Sicherheitsgründen nicht der Öffentlichkeit zum Laden ihrer Elektrofahrzeuge angeboten werden.

Der Grünen-Politiker Krischer reagierte darauf mit Unverständnis. Bis 2020 wolle die Bundesregierung eine Million Elektroautos auf den Straßen haben, doch bis heute seien gerade einmal knapp 25.000 E-Autos unterwegs. Das liege nicht zuletzt auch an der fehlenden E-Ladesäuleninfrastruktur. „Umso unverständlicher ist, dass die Bundesregierung selbst nicht mit gutem Beispiel vorangeht“, sagte Krischer dem Handelsblatt. Lediglich ein Bundesministerium habe Ladesäulen für Gäste. „Das ist ein Armutszeugnis für die Vorbildfunktion beim Thema Elektromobilität für CDU/CSU und SPD.“

Dabei lässt sich der Bund Stromtankstellen einiges kosten, um Elektro-Autos für Käufer attraktiver zu machen. Nach grünem Licht der EU-Kommission startete der Bund kürzlich ein 300 Millionen Euro umfassendes Förderprogramm für den Aufbau von 15.000 Ladesäulen in ganz Deutschland. Seit 1. März können Kommunen und private Investoren Anträge stellen.