Was von der Wahl im Norden abhängt

Die Wahl im Norden hat enorme Bedeutung für die politische Stimmung im gesamten Bundesgebiet. Nach rund 100 Tagen als Kanzlerkandidat braucht Schulz dringend einen Sieg seiner SPD. Zuletzt verpassten die Genossen an der Saar ihr Wahlziel. Ein weiterer Dämpfer, und die Stimmung in der Partei könnte kippen. Auch für die noch wichtigere Wahl eine Woche später in Nordrhein-Westfalen wäre Rückenwind wichtig, kündigt sich doch auch dort ein Kopf-an-Kopf-Rennen an. Vom Wahlausgang dort hängt ab, ob Schulz für die Bundestagswahl im September überhaupt noch so etwas wie Wechselstimmung erzeugen kann.

Und da sind die Grünen. Sie stehen in Schleswig-Holstein vergleichsweise gut da, stabil mit zwölf Prozent in den Meinungsumfragen. Im Bund dagegen liegen sie nur bei 6,5 bis 8 Prozent – und in NRW orakelte bereits die grüne Spitzenkandidatin, dass die Partei aus dem Landtag fliegen könnte. Umso wichtiger ist das Ergebnis in Kiel. Wenn es dort nicht zur Regierungsbeteiligung reicht, dann stürzt auch die grüne Gallionsfigur im Norden ab: der Realo Robert Habeck, derzeit Agrar- und Umweltminister. Er kandidiert weder für den Landtag noch für den Bundestag, bräuchte also ein Ministeramt, um in der Landespolitik bleiben zu können. Die Urwahl für die Spitzenkandidatur zur Bundestagswahl hatte er knapp verloren.

Im Land ist Monika Heinold die Frontfrau, derzeit Finanzministerin. Beide gelten als gutes Gespann. Habeck wäre einer, der offen für eine Koalition von Union, Grünen und FDP wäre, dem sogenannten Jamaika-Bündnis. Schließlich setzt die CDU inzwischen auch auf eine Ökologisierung der Landwirtschaft, ein wichtiges Thema vor Ort. Eine Jamaika-Konstellation hätte Signalwirkung für die Bundestagswahl.

Auch die AfD-Spitze schaut gespannt gen Norden, ist es doch die erste Wahl nach dem Bundesparteitag, auf dem AfD-chefin Frauke Petry entmachtet und der Rechtsruck der Partei vollzogen wurde. In den Umfragen kommt die Partei auf sechs Prozent. Kommt es so, oder wird sie den erstmaligen Einzug ins Parlament verpassen? Das wäre nach der Saar-Wahl die zweite Niederlage in diesem Jahr. Auch würden damit erstmals wieder weniger Parteien im Parlament sitzen, da die Piraten nach 8,2 Prozent bei der vergangenen Wahl dieses Mal krachend Schiffsbruch erleiden dürften. Auch die Linken bangen noch, die Fünf-Prozent-Hürde zu überspringen.

Zahlen und Fakten zur Landtagswahl in Schleswig-Holstein Wahlberechtigte An diesem Sonntag wählt Schleswig-Holstein einen neuen Landtag. Die Wahllokale sind von 8.00 bis 18.00 Uhr geöffnet. Dabei dürfen 2,32 Millionen Wahlberechtigte ihre Stimme abgeben.

Erstwähler Zum ersten Mal dürfen auch schon 16-Jährige wählen – vorausgesetzt sie haben die deutsche Staatsangehörigkeit.

Landtagssitze Die Wähler stimmen über 69 Sitze im Landtag von Schleswig-Holstein ab. Allerdings sind auch noch Überhangmandate möglich.

Wahlkreise Insgesamt gibt es 35 Wahlkreise, in denen je ein Direktkandidat in den Landtag einzieht.

Landeslisten Neben den Direktmandaten sind 34 Mandate für die Landeslisten der Parteien vorgesehen.

Stimmzettel 13 Parteien und Vereinigungen stehen auf den Stimmzetteln, erstmals mit ihrem jeweiligen Logo.

Stimmen Jeder Wähler hat zwei Stimmen: Die Erststimme für einen Direktkandidaten, die Zweitstimme für eine Partei.

Bleiben zwei Fragen. Erstens: Wer wird die Nase vorn haben? Herausforderer Günther oder Amtsinhaber Albig? Und Zweitens: Wer kann mit wem koalieren? Spätestens diese Frage könnte eine komplizierte Antwort erfordern. Eine Große Koalition gilt angesichts der gepflegten Feindschaft der beiden Volksparteien als letzte Option. Vorher dürften beide ein Dreierbündnis ausloten. Entweder reicht es erneut doch noch für die Küsten-Ampel aus SPD, Grünen und SSW. Oder die SPD verhandelt noch mit der FDP und spielt mit einer Minderheitsregierung erst einmal auf Zeit.

Die CDU hingegen dürfte allein dann eine Chance auf den Machtwechsel haben, wenn sie ein Jamaika-Bündnis aufstellt. „Es sind relativ lange Koalitionsgespräche denkbar“, ist sich ein erfahrener Landespolitiker sicher.