Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

„Versnobte neoliberale Rassisten in Nadelstreifen“

Führende AfD-Politiker reagierten verärgert auf den Kommentar auf Maiers Twitter-Account. Der AfD-Vorsitzende Alexander Gauland sagte: „Das ist nicht mein Stil.“

Deutlich schärfer reagierte der Geschäftsführer der AfD-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus, Frank-Christian Hansel. „Es reicht, Leute! Wenn Ihr Euch oder Eure Mitarbeiter nicht im Griff habt, geht nach Hause!“, schrieb Hansel auf seiner Facebook-Seite. „Es kann und darf nicht sein, dass immer wieder von AfD-Funktionären Facebook- oder Twitter-Posts rausgehen, die die Arbeit der gesamten Partei, nämlich der AfD als Partei des politischen Realismus aus der Mitte der Gesellschaft, an und in der wir seit 5 Jahren hart arbeiten, zunichtemachen.“

Leute, es reicht. Es kann nicht sein, dass #AfD oder #AfDimBundestag immer wieder Posts absetzen, die..

https://t.co/Cj0fBguqRs — Frank Hansel MdA (@FrankHansel) 3. Januar 2018

Indirekt legte Hansel den kritisierten Funktionären den Parteiaustritt nahe. „Die AfD braucht keine Leute, die immer noch das primitive Vokabular und den Duktus der 50er Jahre verwenden“, erklärte er. „Hier geht es auch nicht mehr um Stil-und Geschmacksfragen, sondern um bewusstes Schüren von Vorurteilen, genau das, wogegen wir uns immer wehren, dass es uns fälschlicherweise medial vorgeworfen wird!“

Laut „Bild“ will Noah Becker in Absprache mit seinem Vater juristisch gegen den AfD-Abgeordneten Maier vorgehen. Rechtsanwalt Christian-Oliver Moser sagte der Zeitung: „Ich bin jetzt beauftragt, unverzüglich die erforderlichen straf- und zivilrechtlichen Schritte gegen Herrn Jens Maier, MdB, wegen dieser eindeutig rassistischen Twitter-Nachricht zu ergreifen.“ Juristischen Ärger haben auch andere AfD-Abgeordnete.

Die Staatsanwaltschaft Köln prüft mehrere Anzeigen wegen Volksverhetzung gegen Beatrix von Storch und Alice Weidel. Die Kölner Polizei und zahlreiche Privatpersonen hätten von Storch wegen des Verdachts der Volksverhetzung angezeigt, sagte der Kölner Oberstaatsanwalt Ulf Willuhn am Dienstag. Die Reaktion der AfD-Fraktionschefin Weidel auf die zeitweise Twitter-Sperrung für von Storch hätten viele Dritte ebenfalls als Volksverhetzung angesehen. Von Storch hatte auf Neujahrswünsche der Kölner Polizei unter anderem auf Arabisch mit einem Kommentar reagiert, den Twitter wegen mutmaßlicher Volksverhetzung löschte. Damit kam das neue Netzwerkdurchsetzungsgesetz (NetzDG) zur Anwendung.

Der SPD-Bundesvize Ralf Stegner sieht sich vor diesem Hintergrund erneut in seiner Ablehnung der AfD bestätigt. „Durch die Twitterei von Storch, Weidel &Co. wird die rechtsextreme Gesinnung der AfD-Hetzer einmal mehr all denen dargeboten, die immer noch glauben, das sei eine normale oder demokratische Partei“, schrieb Stegner auf Twitter.

Durch die Twitterei von Storch, Weidel &Co. wird die rechtsextreme Gesinnung der AFD-Hetzer einmal mehr all denen dargeboten, die immer noch glauben, das sei eine normale oder demokratische Partei.#NieWiederRechts — Ralf Stegner (@Ralf_Stegner) 3. Januar 2018

Der Grünen-Bundestagsabgeordnete Dieter Janecek nannte Weidel und von Storch auf Twitter „versnobte neoliberale Rassisten in Nadelstreifen“.

Auch aus dem Kulturbereich wurde Kritik laut. Mit Blick auf den hetzerischen Tweet von Beatrix von Storch twitterte der Filmschauspieler Armin Rohde: „Als das letzte Mal eine Partei im Reichstagsgebäude saß, deren Vorsitzende sich der Volksverhetzung schuldig machten, war es für Strafanzeigen wohl längst zu spät.“