„Sehenden Auges in die Durchsetzungsprobleme hineingerannt“

Interessant dürfte daher sein, wie das Landgericht die Sache sieht. In der mündlichen Verhandlung deutete sich eine Lösung an. Richter Scholz bezeichnete eine Wort- oder Zeichengrenze als sinnvoll und könnte hier einen Vorschlag machen. Ein Erfolg für die Verlage wäre es also, wenn das Gericht das Gesetz für anwendbar hält und einen Tarif vorgibt. Die Verlage hoffen dann allerdings auch, dass das Gericht Google insbesondere zu seinen relevanten Deutschland-Umsätzen zu Transparenz verpflichtet, um eine Konkretisierung und Bezifferung des Schadensersatzanspruchs zu ermöglichen.

Eine genaue Bezifferung ist derzeit deshalb schwierig, da Google als größter Nutzer von Presseinhalten aus vielerlei Gründen keine detaillierten Auskünfte über seine in Deutschland erwirtschafteten Umsätze mit der Suchmaschine offenlegt. Die Suchmaschine wird beispielsweise von der Google Inc. betrieben, ein Großteil der Erlöse jedoch über Google Ireland bilanziert. Das Gericht könnte allerdings auch das Gesetz für anwendbar erklären, ohne Google zu mehr Umsatz-Transparenz zu verpflichten. Das müssten die Verlage dann wohl in einem gesonderten Verfahren einzuklagen versuchen.

Nicht nachvollziehbar ist für Kritiker, dass der Gesetzgeber die diversen Unwägbarkeiten und Ungenauigkeiten im Leistungsschutzrecht bislang nicht geändert hat. Zumal das Grundproblem darin besteht, dass das Gesetz nicht genau definiert, was vom Leistungsschutz gedeckt ist und wann Geld fließen sollte. Darauf hatten Experten schon vor Jahren hingewiesen.

Sowohl die Interessenvertreter der Zeitungsverleger als auch die politischen Akteure seien „sehenden Auges in die jetzt für jedermann offenbar gewordenen Durchsetzungsprobleme hineingerannt“, meinte etwa der Berliner Rechtsprofessor Axel Metzger bei einem öffentlichen Fachgespräch zum Thema Urheberrecht im Dezember 2014. Aus seiner Sicht wäre daher der ursprünglich als Regelungsalternative diskutierte Vorschlag, nicht ein neues Verbotsrecht zu schaffen, sondern eine vergütungspflichte Nutzung kleiner Textausschnitte durch Suchmaschinen und News-Aggregatoren einwilligungsfrei zu gestatten, „vorzugswürdig“ gewesen. Metzger verwies seinerzeit auf eine Neuregelung in Spanien und empfahl, die deutsche Regelung „bei nächster Gelegenheit“ ersatzlos zu streichen oder im Sinne der skizzierten Alternative zu überarbeiten.

Die spanische Regelung, die Anfang 2015 in Kraft getreten ist, verlangt von Internetanbietern die Zahlung eines Entgelts an Verlage, wenn sie Snippets aus deren Texten anzeigen. Google konterte allerdings das Gesetz mit einer drastischen Gegenmaßnahme. Der Konzern stellte seinen Dienst Google News in Spanien komplett ein. Dies hat seinerzeit dazu geführt, dass die Webseiten spanischer Verlage einen Besucherrückgang zwischen 10 und 15 Prozent zu verzeichnen hatten.

Der Rechtswissenschaftler Malte Stieper von der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg sah damals in dem Fall Spanien einen weiteren Beleg für die Untauglichkeit der deutschen Regelung. Die Erfahrungen hätten gezeigt, dass in erster Linie kleinere Unternehmen von dem Leistungsschutzrecht beeinträchtigt würden. „Marktstarke Anbieter von Suchmaschinen wie Google sind eher bereit, Presseerzeugnisse aus ihren Trefferlisten zu entfernen oder die Nachrichtensuche ganz einzustellen, als eine kostenpflichtige Lizenz zur Anzeige von Snippets zu erwerben“, erklärte Stieper im März 2015 bei einer Anhörung im Bundestag.

Thomas Hoeren, der an der Universität Münster Informations- und Medienrecht lehrt, ging noch weiter. Er meinte in einer anderen Anhörung, die Verleger würden ihre Marktmacht gegenüber Suchmaschinenbetreibern überschätzen. Denn: „Weigert sich insbesondere ein Global Player wie Google, Nutzungsrechte zu erwerben und verzichtet dafür lieber auf die Verlinkung der Inhalte, hat das drastische Auswirkungen auf die Einnahmen der Verleger.“ Sie seien insbesondere auf Einnahmen aus der auf der eigenen Homepage geschalteten Werbung angewiesen.

„Wird von Seiten der Suchmaschinenbetreiber ganz von der Verlinkung der Inhalte eines Verlegers abgesehen“, so Hoeren, „sinken deren Einnahmen, weil die von ihnen bereitgestellten Informationen über die Suchmaschinen schwerer zu finden sind sowie Nutzer nicht mehr über Social Media auf ihre Inhalte aufmerksam gemacht werden.“ Daher seien die Verlage gezwungen, Gratislizenzen zu erteilen. Damit laufe aber die gesamte deutsche Regelung ins Leere, betonte der Experte und mahnte, Konsequenzen für das Leistungsschutzrecht zu ziehen.