 Live-Blog zum Brexit: Tag einer historischen Scheidung

Startschuss für Verhandlungen Auch Monate nach dem offiziellen Austrittsgesuch, demonstrieren Briten gegen den Brexit. So wie heute früh in London. (Foto: AFP; Foto: Yuri Gripas)

London/DüsseldorfAm Dienstag hat Theresa May das Austrittsgesuch unterschrieben. Nach Angaben ihres Büros wird sie am Mittwoch vor dem Londoner Unterhaus sagen, dass sie „das richtige Abkommen für jede einzelne Person in diesem Land“ anstrebe. Sie werde die Briten auffordern, zusammenzuhalten, wenn das Land eine „bedeutsame Reise“ beginne. Die Verhandlungen starten offiziell bereits in wenigen Stunden. Wir halten Sie in unserem Live-Blog auf dem Laufenden.

+++ Britischer Finanzminister zeigt sich zuversichtlich +++

Der britische Finanzminister Philip Hammond zeigt sich zuversichtlich, dass es bei den Brexit-Verhandlungen nicht zum Schlimmsten kommen wird. Er wisse auch, dass sich sein Land in den Verhandlungen mit der EU nicht die Rosinen herauspicken könne, sagt er im BBC Radio.

+++ EU-Politiker Lambsdorff: EU will bei Brexit kein Exempel statuieren +++

Die EU will in den Brexit-Verhandlungen nach den Worten des FDP-Europapolitikers Alexander Graf Lambsdorff kein Exempel statuieren. „Bei allen Gesprächen, die man hier führt, ob das mit der Kommission ist, ob das im Europäischen Parlament ist, gibt es niemanden, der daran denkt, Großbritannien in irgendeiner Weise zu bestrafen“, sagte der Vize-Präsident des Europaparlaments am Mittwoch im Deutschlandfunk.

Experten hatten davon gesprochen, dass die EU bis zu 60 Milliarden Euro von Großbritannien verlangen könnte. Die sei keine Strafe, betonte Lambsdorff. „Das sind von Großbritannien eingegangene Verpflichtungen.“

+++ Schnelle Maßnahmen gegen aufkommende Unsicherheit +++

Ifo-Präsident Clemens Fuest fordert kooperative Brexit-Verhandlungen und schnelle Maßnahmen gegen die aufkommende Unsicherheit. „Die derzeit geltenden Regeln für den Handel zwischen Großbritannien und der EU sollten auch nach 2019 für eine Übergangsfrist weiter gelten, damit genug Zeit ist, über die künftigen Wirtschaftsbeziehungen zu verhandeln“, sagt er. „Sonst drohen für Unternehmen auf beiden Seiten des Kanals erhebliche Kosten, weil sie ihre eng verflochtenen Wertschöpfungsketten neu organisieren müssen.“

+++ Britischer EU-Botschafter in Brüsseler Büro eingetroffen +++

Der britische Gesandte bei der Europäischen Union, Tim Barrow, ist wenige Stunden vor dem mit Spannung erwarteten Beginn der Brexit-Verhandlungen in seinem Büro in Brüssel eingetroffen. Am Mittwochmorgen stand für Barrow zunächst eine Routinesitzung mit Botschaftern an.

Gegen 13.30 Uhr (MESZ) sollte er EU-Ratspräsident Donald Tusk ein von Premierministerin Theresa May unterzeichnetes Schreiben überreichen, mit dem offiziell die Verhandlungen über den geplanten EU-Austritt der Briten eingeläutet werden.

+++ Sollten gutes Verhältnis zu Briten bewahren +++

CDU-Finanzpolitiker Jens Spahn erwartet schwierige Gespräche zwischen der Europäischen Union und Großbritannien um den Brexit. „Das wird die Mutter aller Verhandlungen. Das werden wahrscheinlich die komplexesten Verhandlungen, die es jemals auf der Welt gegeben hat“, sagte der Finanz-Staatssekretär am Mittwoch im rbb-Inforadio. Die Frage der Kosten werde nicht als erstes besprochen. „Wir sollten jetzt erstmal beginnen, in dem wir uns bemühen, ein gutes Verhältnis zu bewahren“, sagte das CDU-Präsidiumsmitglied.

Brexit: Die nächsten Schritte im Überblick Wie geht es weiter? Im Juni 2016 entschieden sich die Briten für den Brexit. Doch bis das Land tatsächlich aus der Europäischen Union ausgetreten ist, steht beiden Seiten noch viel Arbeit bevor. Die nächsten Schritte.

EU-Mandat Sobald das Schreiben aus London eintrifft, zurrt die Rest-EU in drei Schritten ihre Verhandlungslinie fest: Ein Sondergipfel der 27 Staats- und Regierungschefs soll am 29. April Leitlinien bestimmen. Auf dieser Basis schlägt die EU-Kommission den Start der Verhandlungen und ein Mandat vor – also den offiziellen Auftrag für das Verhandlungsteam. Das Mandat muss dann vom Rat bestätigt werden.

Verhandlungen EU-Chefunterhändler Michel Barnier und sein Expertenteam geben sich bis etwa Oktober 2018 für die eigentlichen Verhandlungen über den Austritt Großbritanniens und über Übergangsregelungen.

Ratifizierung Dann muss das Austrittsabkommen auf EU-Seite vom Europaparlament gebilligt und von den übrigen Mitgliedsländern angenommen werden – ohne Großbritannien. May will den Vertrag auch dem britischen Parlament vorlegen.

Fristende Das ganze Verfahren muss zwei Jahre nach dem offiziellen Austrittsgesuch abgeschlossen sein, also bis Ende März 2019. Eine Verlängerung ist möglich, wenn alle bleibenden EU-Staaten zustimmen.

+++ Startschuss für Verhandlungen +++

Neun Monate nach dem historischen Brexit-Referendum gibt Premierministerin Theresa May am Mittwoch den offiziellen Startschuss für Verhandlungen über einen EU-Austritt Großbritanniens. Durch das Aktivieren von Artikel 50 des EU-Vertrages wird May die auf zwei Jahre ausgelegten Gespräche in den Mittagsstunden formal in Gang setzen. In etwa gleichzeitig wird der britische EU-Botschafter Tim Barrow das schriftliche Austrittsgesuch von May bei EU-Ratspräsident Donald Tusk übergeben.