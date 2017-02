Geht die Luft aus?

In Nordrhein-Westfalen hofft man, wenige Wochen vor der Wahl von dem „Schulz-Effekt“ etwas abzubekommen. Und noch hält er an. In einer am Mittwoch veröffentlichten Forsa-Umfrage für den „Stern“ legten die Sozialdemokraten nach Schulz' Nominierung von 21 auf 26 Prozent zu und erreichten damit den höchsten Wert seit der Bundestagswahl 2013. In Herne gehen die Erinnerungen noch ein paar Jahre weiter zurück. Mit ihm, so der Herner Parteichef Alexander Vogt, sei die Stimmung zum ersten Mal wieder so positiv wie 1998, als Gerhard Schröder Helmut Kohl ablöste.

Dabei erzählt Martin Schulz nichts Neues. Steuergerechtigkeit, Lohngleichheit, Investitionen, Solidarität. All das hatte er bereits am Sonntag in seinem Interview gesagt. Genauso unkonkret und genauso floskelhaft. Es ist der immer wiederkehrende Tenor der SPD.

Doch die Menschen in Herne erleben auch einen anderen Martin Schulz. Der, von dem die Leute erzählen er sei ein guter Redner, er sei leidenschaftlich und hungrig. Der Martin Schulz, der die Kameras schon mal zehn Minuten warten lässt, weil er einen alten Bekannten erblickt und in den Arm nimmt. Und der Martin Schulz, der die Herner um Gnade bittet, als er gesteht, dass er Fan des 1. FC Köln ist.

Er spricht die Kernwähler der SPD an, sagt Ulrich Alemann, Politikwissenschaftler an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf. „Seine Ausstrahlung reicht vom Stahlarbeiter zum Studienrat.“ Dass er ein Landeskind ist, könne man hören und „er lässt es auch alle wissen“, so Alemann. „Aber reicht das wirklich für einen Ruck durch die verzagte SPD-Klientel – oder bleibt es bei einem Rückchen?“

In Herne hofft man, bei der Geburtsstunde von etwas ganz Großem dabei gewesen zu sein. Nicht nur Ex-Vize-Kanzler Franz Müntefering schüttet Lob über seinen Parteikollegen wo er nur kann: „Martin Schulz wird jetzt endlich Bewegung in die Sache bringen“. Auch die Bürger zeigen sich begeistert. „Er ist der Richtige für den Job“, sagt ein junger Student.

Schulz weiß, dass die Euphorie auch Gefahren birgt. Sie darf nicht verfliegen. Noch siebeneinhalb Monate sind es bis zur Bundestagswahl, „es ist ein Langstreckenlauf“, warnt er immer wieder, „wir haben gerade einen Spurt hingelegt, aber wir müssen schauen, dass uns nicht die Puste ausgeht!“

Und dennoch: Ein paar Zweifler bleiben. „Reden kann er viel, aber bis er mir genau sagt, wie er das alles umsetzen will, glaube ich ihm nicht“, sagt eine in der Pflegerin aus Wanne-Eickel. Ihr Mann steht neben ihr und nickt bestärkend. Sie zweifeln nicht etwa, weil sie Martin Schulz nicht für den richtigen Kandidaten halten. Sie zweifeln, weil sie den Glauben in die Politik verloren haben. Und genau diese Wähler sind es, die Schulz überzeugen muss, wenn er am Ende genug Luft für das letzte Stück haben will.