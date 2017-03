 Martin Schulz zum Arbeitsmarkt: „Qualifizierung ist das Schlüsselwort“

SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz in Würzburg Schulz will für Arbeitslose einen Rechtsanspruch auf Weiterqualifizierung durchsetzen. (Foto: dpa)

Nürnberg/BerlinSPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz will im Falle eines Wahlsieges Qualifizierung und Weiterbildung für den Arbeitsmarkt einen weitaus höheren Rang einräumen. „Heute ist das Schlüsselwort, egal wo in der Welt der Arbeit, Qualifizierung und Weiterbildung“, sagte Schulz am Samstag bei einer SPD-Regionalkonferenz in Würzburg.

Die Arbeitsmarktreformen des von mehr als fünf Millionen Arbeitslosen geprägten vergangenen Jahrzehnts müssten den heutigen Bedingungen mit einem Mangel an Fachkräften angepasst werden. Er werde daher gemeinsam mit Arbeitsministerin Andrea Nahles am Montag dem SPD-Vorstand ein Projekt vorschlagen, das aufzeige, „wo wir die Bundesagentur für Arbeit weiterentwickeln wollen zu einer Bundesagentur für Arbeit und Qualifizierung“, sagte Schulz.

Innerhalb der Bundesagentur müsse die Qualifizierung zu einem gleichberechtigten Standbein werden. „Und wir wollen auch, dass es einen Rechtsanspruch für Qualifizierung gibt“, ergänzte Schulz. Anstrengungen in diesem Bereich seien der Schlüssel, um Deutschland wirtschaftlich stark zu halten. Details seines Konzepts nannte Schulz nicht.

Armutsquote in Deutschland Deutschland insgesamt „Deutschland hat mit 15,7 Prozent Armutsquote einen neuen Höchststand, einen neuen Rekord seit der Vereinigung erreicht“, sagte der Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Gesamtverbandes, Ulrich Schneider. In den einzelnen Bundesländern sind die Unterschiede groß.

Baden-Württemberg 11,8 Prozent

Bayern 11,6 Prozent

Berlin 22,4 Prozent

Brandenburg 16,8 Prozent

Bremen 24,8 Prozent

Hamburg 15,7 Prozent

Hessen 14,4 Prozent

Mecklenburg-Vorpommern 21,7 Prozent

Niedersachsen 16,5 Prozent

Nordrhein-Westfalen 17,5 Prozent

Rheinland-Pfalz 15,2 Prozent

Saarland 17,2 Prozent

Sachsen 18,6 Prozent

Sachsen-Anhalt 20,1 Prozent

Schleswig-Holstein 14,6 Prozent

Thüringen 18,9 Prozent Quelle: Paritätischer Gesamtverband

Der designierte SPD-Chef erneuerte die Forderung, die Überschüsse in den Haushalten von Bund, Ländern und Gemeinden für Investitionen in die Infrastruktur, den Bildungs-, den Sozialbereich, in Forschung und Entwicklung, aber auch in die digitalen Netze zu nutzen. Damit wende er sich gegen Vorstellungen etwa von Finanzminister Wolfgang Schäuble, die Finanzspielräume in den staatlichen Haushalten für eine Steuerreform zu nutzen, von der ohnehin vor allem die Privilegieren profitierten.

Die Arbeitsmarkt-Pläne der SPD sehen auch eine längere Dauer für Harz-IV-Bezüge vor. Der Bezug des ALG I – in der Regel 12, bei 58-Jährigen maximal 24 Monate – soll verlängert werden können – und zwar um die Zeit, in der die Arbeitslosen eine Weiterqualifizierung absolvieren. Während der Schulung, Umschulung oder dem neuen Abschluss heißt die Leistung dann ALG Q. Danach setzt sich der ALG-I-Bezug fort, wenn die Maßnahme nicht gleich in einen neuen Job mündet. Die Bundesagentur für Arbeit fördert eine abschlussorientierte Qualifizierung in der Regel bis zu 24 Monate – so dass sich ein maximaler ALG-Bezug von 48 Monaten ergeben würde. Die meisten Qualifizierungen dauern aber nur einige Monate.

Die Debatte um die Dauer des ALG I ist so alt wie die Hartz-Reformen – und sie entbrennt alle paar Jahre neu. Dass Arbeitslosigkeit im Alter ein Problem ist, das sieht auch Ulrich Walwei so. „Das ist eine durchaus ernste Frage“, sagte der Vizechef des Nürnberger Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB). Den Betroffenen helfe man nicht mit einer „Alimentierung“, sondern mit Fortbildung und geeigneten Jobangeboten.

Generell sehen Arbeitsmarktforscher das Herumschrauben an der Arbeitslosenversicherung skeptisch. Die Bezugsdauer für Ältere von bis zu 24 Monaten geht auf einen Kompromiss von Union und SPD aus dem Jahr 2007 zurück. Damals nannte IAB-Wissenschaftler Walwei die Verlängerung „süßes Gift“. Untersuchungen zeigten: „Wer einen längeren Anspruch auf Arbeitslosengeld hat, ist meist auch länger arbeitslos.“ Nun allerdings fügt sich die Koppelung von längerer Leistung und Druck zur Weiterqualifizierung ins Agenda-Motto vom „Fördern und Fordern“ ein.