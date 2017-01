„Das ist extrem bedenklich und macht große, große Sorgen“

Auch der Trainer des SC Freiburg Christian Streich hat sich schon politisch geäußert. Seine Statements gegen Fremdenhass und gegen die AfD wurden unzählige Male im Internet angeschaut und in sozialen Medien weiterverbreitet.

So forderte er Anfang Dezember mehr Zivilcourage, als in Freiburg fremdenfeindliche Kommentare in Folge der Vergewaltigung und Ermordung einer Studentin aufgekommen waren. Tatverdächtiger war ein junger Flüchtling. „Jetzt kommt es darauf an, wie diese Gemeinschaft in diesem Land auftreten wird. Was auch gesellschaftlich toleriert wird“, sagte Streich damals.

AfD-Programm: Das fordert die Partei Mindestlohn Die AfD ist für den gesetzlichen Mindestlohn. Damit liegt sie auf einer Linie mit SPD, Grünen, der Linkspartei und Teilen der Union.

Erbschaftssteuer Geht es nach der AfD soll die Erbschaftssteuer abgeschafft werden. Dafür setzt sich aktuell auch die FDP ein.





Bundespräsident Die AfD möchte, dass der Bundespräsident künftig direkt vom Volk gewählt wird. Dieser Vorschlag kam 2009 auch vom damaligen Bundespräsidenten Horst Köhler. Zustimmung erhielt er dafür nur aus der FDP.





Volksentscheid Die AfD will mehr direkte Demokratie durch Volksentscheide. Auch die SPD, die Linke und die Grünen wollen, dass die Hürden für Volksentscheide abgesenkt werden. Ihre Vorschläge gehen aber nicht so weit wie die Ideen der AfD.

Familie Die traditionelle Familie gilt der AfD als Keimzelle der Gesellschaft. Das Loblied auf die traditionelle Vater-Mutter-Kind-Familie taucht in dieser Form auch im Parteiprogramm der CSU auf.

Freihandelsabkommen Die AfD lehnt die Freihandelskommen TTIP und CETA ab. Auch die Linke und die Grünen sind dagegen.





Angesichts des Aufstiegs der AfD hatte Streich Anfang des Jahres auch seine Mannschaft, aufgefordert, bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg Mitte März ihre Stimme abzugeben. Bei einer Pressekonferenz hatte er es seinerzeit als wichtig bezeichnet, „dass wir möglichst viele Stimmen abgeben für demokratische Parteien und wir gegen diese unsägliche fremdenfeindliche und gästefeindliche Politik von einigen Parteien Stimmen sammeln können“.

Streich hatte damals das Ergebnis bei der hessischen Kommunalwahl, bei der die AfD 11,9 Prozent der abgegebenen Stimmen erhielt, als „Katastrophe“ gewertet. „Gerade in diesem Land mit dieser Historie - das ist extrem bedenklich und macht große, große Sorgen“, sagte der Fußball-Trainer.