Maßnahme gegen Fahrverbote Kostenloser Nahverkehr – klingt gut, aber wer zahlt?

In den Vereinigten Staaten gibt es in manchen Regionen Gratis-Busse und -Bahnen. Auf der Hauptinsel Hawaiis verkehren solche Linien, Gebühren fallen nur für größere Gepäckstücke an – oder auch für Surfbretter. In Boston ist ein Shuttle-Bus vom Flughafen zur Innenstadt kostenlos, in Baltimore dürfen Passagiere fünf Buslinien ohne Fahrschein nutzen. Ähnliche Angebote gibt es in Pittsburgh, Salt Lake City und Columbus.