Facebook: „Wir wollen nicht entscheiden, was die Wahrheit ist“

Auch nutzen nur wenige Deutsche soziale Medien als Nachrichten-Informationsquelle. Die Mehrheit präferiert traditionelle Medien wie TV (80 Prozent), Radio (59 Prozent), aber auch Zeitungen und Zeitschriften (42 Prozent) oder Online-Nachrichtenseiten (53 Prozent). Weniger als ein Drittel (31 Prozent) der Deutschen gibt an, sich regelmäßig auf Facebook, Twitter & Co über tagesaktuelle Geschehnisse auf dem Laufenden zu halten.

Süme vom IT-Verband eco wertet die Umfrageergebnisse als Beleg dafür, dass die Politik an den falschen Stellschrauben dreht. Der Staat solle vielmehr durch „effektive“ Strafverfolgung der Täter die Ursache des Problems bekämpfen und in der Öffentlichkeit ein Bewusstsein für illegale Äußerungen und Inhalte schaffen. „Hier sehe ich dringenden Handlungsbedarf, um den sich die Bundesregierung kümmern sollte.“

Auch der IT-Verband Bitkom sieht die Politik am Zug, dafür zu sorgen, dass die Fähigkeit zur kritischen Auseinandersetzung mit Quellen besser vermittelt werde. „Dazu werden die Plattform-Betreiber ihren Beitrag leisten, aber gefragt sind hier vor allem die Schulen, Volkshochschulen oder Institutionen wie die Bundeszentrale für politische Bildung. Nur so bringen wir diese Kompetenzen in die Fläche“, sagte kürzlich der Hauptgeschäftsführer des Verbands, Bernhard Rohleder, dem Handelsblatt. Soll heißen: Nicht die Plattformbetreiber sollen über richtige oder falsche, wahre oder unwahre Meldungen entscheiden, sondern die Nutzer auf Basis der verfügbaren Informationen.

Das ist auch die Auffassung von Facebook. „Wir wollen nicht entscheiden, was die Wahrheit ist. Und ich glaube, niemand will, dass wir das tun“, sagte die Geschäftsführerin des mit 1,79 Milliarden monatlichen Nutzern größte soziale Netzwerk, Sheryl Sandberg, am Dienstag der „Bild“-Zeitung. „Also müssen wir mit Dritten zusammenarbeiten, die Experten sind“, fügte sie mit Blick auf das kürzlich vorgestellte „Facebook Journalism Project“ hinzu, das auf Zusammenarbeit mit Medienunternehmen und Journalisten abzielt.

Auf die Frage, ob Facebook entscheidenden Einfluss auf die Bundestagswahl haben werde, antworte Sandberg: „Nein. Wir – und das ist wirklich wichtig – entwickeln eine Technologie, die es den Menschen ermöglicht, zu teilen. Wir schreiben keine Artikel. Wir bearbeiten keine Artikel.“