Mecklenburg-Vorpommern : Sellering bleibt SPD-Landeschef

Datum: 13.05.2017 13:07 Uhr

Erwin Sellering, Ministerpräsident in Mecklenburg-Vorpommern, führt weiter die Landes-SPD an. Auf dem Parteitag stimmten 80 Prozent für ihn. Bei der letzten Landtagswahl hatte er Stimmenverluste in Kauf nehmen müssen.



Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen? Erwin Sellering 80 Prozent der Delegierten stimmten für den 67-Jährigen. (Foto: AP) RostockMecklenburg-Vorpommerns SPD hat ihren Ministerpräsidenten Erwin Sellering als Parteichef im Amt bestätigt. Auf einem Landesparteitag am Samstag in Rostock stimmten 79,8 Prozent der Delegierten für eine weitere Amtszeit. Einen Gegenkandidaten hatte Sellering nicht. Vor zwei Jahren hatte er mit 80,2 Prozent ein ähnliches Ergebnis erzielt. Der 67-Jährige führt die Landespartei seit 2007 und ist seit 2008 Regierungschef. Bei der Landtagswahl im September hatte der gebürtige Westfale die Sozialdemokraten trotz Stimmenverlusten erneut zum Sieg geführt.