Medienbericht Bundesumweltamt schlägt zwei Plaketten für Diesel-Fahrverbote vor

Gestaffelte Lösung für Dieselverbote: Die Chefin des Bundesumweltamtes plädiert je nach Luftbelastung für eine hell- oder dunkelblaue Plakette.

Das Bundesverwaltungsgericht hat in der vergangenen Woche den Weg für Fahrverbote für Millionen von Dieselautos in deutschen Städten frei gemacht. (Foto: dpa) Fahrverbote für Diesel

Berlin/New YorkDas Bundesumweltamt bringt eine gestaffelte Lösung für Fahrverbote von Dieselautos in Städten ins Spiel. Der Bund müsse dafür zwei unterschiedliche Plaketten einführen, sagte die Präsidentin des Amtes, Maria Krautzberger, der „Süddeutschen Zeitung“ (SZ).„Damit hätten die Städte eine Möglichkeit, auf ihre jeweilige lokale Belastung zu reagieren.“

Nachgerüstete Euro-5-Diesel und bereits zugelassene Autos der Euro-6-Norm könnten demnach eine hellblaue Plakette bekommen. Diesel mit den neuen Abgasstufen Euro 6d-TEMP oder Euro 6d, die einen deutlich geringeren Stickoxid-Ausstoß hätten, könnten eine dunkelblaue Plakette erhalten.

Als Beispiel nannte Krautzberger in der SZ die Städte München und Mainz. Bayerns Landeshauptstadt „müsste sicherlich eine dunkelblaue Plakette vorschreiben, um den Grenzwert einzuhalten. Da dürften neben neueren Benzinern dann nur noch modernste Diesel fahren“, sagte Krautzberger. In Mainz hingegen würde der Grenzwert nicht so sehr überschritten werden, weshalb dort eine hellblaue Plakette reichen würde. „Hier könnten also mehr Autofahrer ihren Diesel weiterfahren, wenn er nachgerüstet wurde.“

Das Bundesverwaltungsgericht hatte in der vergangenen Woche den Weg für Fahrverbote für Millionen von Dieselautos in deutschen Städten frei gemacht. Die Richter rügten zudem, dass es derzeit keine bundeseinheitlichen Regelungen wie etwa eine Plakette gebe, mit denen die Städte arbeiten könnten.

Die Bundesregierung kündigte an, zügig über eine blaue Plakette für saubere Autos beraten zu wollen. Das Verkehrsministerium ist gegen eine solche Maßnahme.