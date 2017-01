Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Mehr Polizei allein reicht nicht

Kritsch äußerte sich de Maizière auch über die schleppende Abschiebepraxis und Forderungen nach einem „Bleiberecht für alle“. „Die Ablehnung von Abschiebungen wäre das Signal, dass wir es mit dem Recht nicht so genau nehmen.“ Es gelte aber auch: „Nicht jedes Vollzugsdefizit in der öffentlichen Verwaltung ist ein Kontrollverlust des Staates.“ Berlin-Attentäter Amri konnte auch deshalb seinen Anschlag begehen, weil eine Abschiebung in seine Heimat Tunesien gescheitert war. Außerdem stand er als „Gefährder“ unter Beobachtung der Sicherheitsbehörden, allerdings fehlten ausreichende Beweise, um ihn aus dem Verkehr zu ziehen.

„Wenn Menschen mit zwölf Identitäten sich in Deutschland aufhalten können, dann muss es die Möglichkeit geben, biometrische Daten zu nehmen“, stimmte auch Merkel in die Forderung nach einer Verschärfung der Gesetze ein. Zudem müsse Deutschland dafür sorgen, dass die „Beamten auch technisch auf der Höhe sind“. Kein Mensch werde mehr telefonieren, wenn Telefone abgehört würden, WhatsApp aber nicht.

Auch von Gewerkschaftsseite erhobene Vorwürfe, den öffentlichen Dienst kaputt gespart zu haben, wies der Innenminister zurück. Wenn der Beamtenbund bemängele, dass seit 2005 rund 63.000 Stellen weggefallen seien, entfalle der weitaus größte Teil auf die Bundeswehrreform. Seit Beginn der Legislaturperiode sei der Personalhaushalt des Bundesinnenministeriums um 13.000 Stellen angewachsen, betonte de Maizière.

Für 2018 bis 2020 seien fast 4000 zusätzliche Stellen geplant. Tatsächlich bescheinigte Dauderstädt dem Bund, „enorm viel Personal“ aufgestockt zu haben. Dagegen schrieb SPD-Chef Sigmar Gabriel in einem Beitrag für die „FAZ“, allein bei der Bundespolizei fehlten 14.000 Stellen. Gewerkschaften und SPD dürften aber nicht nur nach dem Bund rufen, sondern müssten eben auch mal in den Ländern nachfragen, ob sie nicht dessen Beispiel folgen wollten, konterte de Maizière.

Einigkeit bestand zwischen den Staatsdienern und ihrem obersten Dienstherren, dass mit mehr Polizei allein der Bedrohung nicht begegnet werden kann. Die moderne Gesellschaft ist anfällig, die Telekommunikationsnetze, die Stromnetze, alles „kritische Infrastruktur“, die angegriffen werden kann. „Auch die Demokratie ist so etwas wie eine kritische Infrastruktur“, sagte de Maizière. Ihr Schutz gehe jede und jeden an. Wer sich nur bei Facebook und Twitter informiere, der nehme nicht ausreichend an der öffentlichen Debatte teil. „Algorithmen liefern keine Gegenargumente“, sagte de Maizière.

Auch Gewerkschafter Dauderstädt forderte ein entschiedeneres Eintreten für die Demokratie: Das fange schon damit an, dass man stärker gegen die Verrohung der Sprache in den Schulen angehen müsse. Aber auch Übergriffe auf Polizisten, Feuerwehrleute oder andere Staatsdiener gehörten konsequent geahndet.