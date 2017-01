 Merkel-Kritik: Kerry fährt Trump über den Mund

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

US-Außenminister John Kerry Zeigefinger zum Abschied: Der scheidende US-Außenminister John Kerry bei einem Interview kurz vor Ende seiner Amtszeit. (Foto: Reuters/Toru Hanai)

LondonDer scheidende US-Außenminister John Kerry hat die Flüchtlingspolitik von Kanzlerin Angela Merkel gegen Kritik des künftigen US-Präsidenten Donald Trump verteidigt. Es sei unangebracht, dass sich Trump in die Politik anderer Staaten so direkt einschalte, sagte Kerry am Montag "CNN".

Trump hatte Merkels Flüchtlingspolitik als "katastrophalen Fehler" bezeichnet. Kerry dagegen sagte nun: "Ich denke, dass sie sehr mutig war." Zwar habe es in Deutschland Probleme gegeben. Dies gelte aber für jedes große westliche Land, das Werte und Prinzipien habe und notleidenden Menschen helfe.

In den Jahren 2015 und 2016 kamen Hunderttausende Flüchtlinge etwa aus Syrien nach Deutschland. Dagegen haben die USA deutlich weniger aufgenommen. Trump hat davor gewarnt, dass Extremisten den Flüchtlingsstrom nutzen könnten, um in die USA zu kommen.