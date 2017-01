 Merkel zum Unionsstreit: CDU kann mit Obergrenzen-Dissens leben

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Angela Merkel Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) auf der Klausurtagung des CDU-Bundesvorstands. (Foto: dpa)

PerlKanzlerin Angela Merkel geht fest davon aus, dass die Union trotz des andauernden Flüchtlingsstreits mit der CSU bis zum Sommer ein gemeinsames Wahlprogramm vorlegen wird. Bis zur Sommerpause werde die Arbeit mit der Schwesterpartei an den Plänen für das Wahlprogramm weitergeführt, sagte Merkel am Samstag zum Abschluss einer zweitägigen Klausur der CDU-Spitze im saarländischen Perl. In dem gemeinsamen Programm würden dann auf konkrete Fragen auch Antworten vorgelegt.

Die CDU wird nach Angaben von Merkel bei ihrer Ablehnung der von der CSU geforderten Obergrenze für Flüchtlinge allerdings hart bleiben. „Es ist und bleibt ein Dissens“, sagte die CDU-Vorsitzende am Samstag im saarländischen Perl-Nennig nach Abschluss der CDU-Bundesvorstandsklausur. Die CDU-Spitze habe dies diskutiert und sei der Meinung, dass es so viele Gemeinsamkeiten mit der CSU gebe, „dass deshalb ein solcher Dissens aus unserer Sicht nicht dazu führt, dass man nicht gemeinsam Wahlkampf führen kann“.

CSU-Chef Horst Seehofer pocht auf eine Obergrenze von rund 200.000 Menschen für die jährliche Aufnahme von Flüchtlingen und Asylbewerbern und hat angekündigt, dass die CSU nach der Bundestagswahl im September ansonsten notfalls in die Opposition gehen werde. Er hatte zudem damit gedroht, ein für Anfang Februar in München geplantes Treffen der Präsidien von CDU und CSU platzen zu lassen. Auf diesem Treffen soll nach bisheriger Planung der Startschuss für die Erarbeitung eines gemeinsames Wahlprogramms der Unionsparteien fallen.

Sie rechne fest mit diesem Treffen, sagte die CDU-Chefin. „Wir von der Seite der CDU haben uns den Termin vorgemerkt und gehen einfach davon aus, dass er stattfindet.“ Ähnlich hatte sich zuvor Unions-Fraktionschef Volker Kauder geäußert. In Kreisen der CSU war dagegen gewarnt worden, dass ein Treffen sinnlos sei, wenn beide Parteien die grundlegenden Differenzen etwa bei der Obergrenze nicht überwinden könnten.

Angesichts protektionistischer Äußerungen des künftigen US-Präsidenten Donald Trump hat Merkel zudem für eine weitere internationale Zusammenarbeit geworben. Die Antwort der 20 wichtigsten Industriestaaten auf die vor allem von den USA ausgehende Finanzkrise sei gewesen, gemeinsam bestehende Probleme zu lösen, sagte Merkel am Samstag im saarländischen Perl-Nennig. „Die Antwort auf die Finanzkrise, war eine Antwort, die nicht auf Abschottung beruht, sondern eine Antwort, die auf Kooperation beruht, auf gemeinsamen Regelwerken der Regulierung auch der Finanzmärkte“, fügte die CDU-Vorsitzende hinzu. „Wir werden natürlich jetzt mit dem neuen amerikanischen Präsidenten das Gespräch suchen“, kündigte sie an. Sie sei weiter überzeugt, dass es für alle Länder besser sei, gemeinsam und nicht isoliert vorzugehen.

Wann sie Trump das erste Mal treffen werde, sei noch nicht klar, sagte Merkel. Bisher seien auf Beraterebene Kontakte geknüpft worden. Begegnungen seien etwa bei den G7- und G20-Treffen in Italien und Hamburg möglich. Über Zweier-Treffen zwischen ihr und Trump können sie noch nichts sagen. „Jetzt warten wir die Inauguration ab.“