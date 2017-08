 Mobilität: Merkel spricht sich für Dieselverbot aus

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) „Ich kann jetzt noch keine präzise Jahreszahl nennen, aber der Ansatz ist richtig“, sagt die Kanzlerin im Hinblick auf ein Verbot für neue Dieselautos. (Foto: AFP; Files; Francois Guillot)

BerlinKanzlerin Angela Merkel sieht ein Verbot neuer Dieselautos auf lange Sicht als sinnvolles Mittel. „Ich kann jetzt noch keine präzise Jahreszahl nennen, aber der Ansatz ist richtig“, sagte sie in einem am Montag veröffentlichten Interview mit der „Super-Illu“ mit Blick auf die geplanten Verbote von Neuzulassungen bei Dieselfahrzeugen in anderen europäischen Ländern. In Großbritannien soll der Verkauf neuer Diesel- und Benzinfahrzeuge ab 2040 untersagt werden. In Deutschland fordern die Grünen, ab 2030 keine Diesel oder Benziner mehr neu zulassen.

Im Abgasskandal kritisierte Merkel zudem die Autobauer: „Hier wurde betrogen. Das muss man ganz klar so benennen.“ Es sei an der Autoindustrie, diesen Schaden wieder gut zu machen, zum Beispiel durch Umtauschprämien und Software-Updates. Sie verteidigte aber die bestehenden Steuervorteile für Dieselfahrzeuge, da diese Autos weniger Kohlendioxid ausstießen.