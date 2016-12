Dieser Ort, das könne kein Zufall sein

Die Polizei hat den Weihnachtsmarkt schnell weitläufig abgeriegelt. Augenzeugen werden von Polizisten weggebracht. Der Lastwagen, der in die Menge raste, ist hinter der Absperrung aber gut zu sehen. Vor ihm liegt eine große umgefahrene Tanne, die Frontschreibe ist zerborsten, das Fahrzeug etwas zur Seite geneigt, die schwarze Plane an der Seite aufgerissen.

Anselm Lange, Vorsitzender der Kirchengemeinde der Gedächtniskirche, blickt auf den Lkw und ringt um Worte. Lange wird von der Polizei eine halbe Stunde nach dem Unglück aus der Kirche über den Platz geführt und war einer der ersten an der Unfallstelle. Er habe „erschütternde Bilder wahrnehmen müssen“, sagt er. Er ist überzeugt: Es war ein Anschlag. Der Ort, ein Weihnachtsmarkt vor der Gedächtniskirche, das könne kein Zufall sein. „Seit Charlie Hebdo haben wir uns auf einen solchen Tag vorbereitet.“

Auch Politiker eilen an den Ort des Geschehens: Der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) lässt sich die Unglücksstelle zeigen und informieren. Auch Innensenator Andreas Geisel (SPD), der das Amt erst seit elf Tagen inne hat, kommt. „Wir haben die Situation unter Kontrolle“, sagt er. Ob es ein Anschlag oder ein Unglück war, könne er noch nicht sagen, dafür sei es zu früh. Der Amoklauf von München habe ja gezeigt, dass Spekulationen in einem frühen Stadium nichts bringe, sagt Geisel sichtlich erschüttert.

Auf den Straßen um den Breitscheidpatz geht es in diesen Stunden des Schreckens so ruhig zu wie sonst nur an einem frühen Sonntagmorgen. Es sind zahlreiche schwer bewaffnete Polizisten unterwegs, viel Blaulicht inmitten der Festtagsbeleuchtung und Sirenenlärm statt Weihnachtsliedern, die den Ausnahmezustand kenntlich machen. Nur aus einer etwas entfernten Kneipe und einem „Späti“, wie in Berlin die rund um die Uhr geöffneten Kioske heißen, dringt noch laute Musik, als sei nichts geschehen.

Auch einige Hundert Meter Luftlinie entfernt, auf der Straße des 17. Juni, fahren Polizeiwagen mit Blaulicht. In einer Passage unweit des abgeriegelten Bereichs kontrollieren drei Polizisten einen Passanten, ein vierter hält seine Maschinenpistole im Griff und Schaulustige auf Abstand.

Berlin steht unter Schock, vor diesem Tag hatte sich die Hauptstadt immer gefürchtet. „Wir waren bislang jeden Tag auf dem Weihnachtsmarkt, nur heute nicht“, berichten zwei geschockte junge Mädchen, die vor der Absperrung am Breitscheidplatz stehen. „Dieser Tag wird Berlin für immer verändern.“ Ihr Leben selbst aber soll sich nicht verändern. Auf Weihnachtsmärkte wollen sie trotzdem weiterhin gehen, sagen sie trotzig. „Wir passen jetzt einfach noch mehr auf uns auf.“