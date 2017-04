Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

„Das hat auch für die Unternehmen große Vorteile“

Zuletzt hatte Maas selbst mit Unverständnis auf die Blockadehaltung seiner Kabinettskollegen reagiert. „Ich habe bisher keine fachlichen Einwände gehört, die mich überzeugt hätten. Im Gegenteil: Mit einer Musterfeststellungsklage könnten zentrale Streitfragen zügig und einheitlich entschieden werden“, sagte der SPD-Politiker Ende Februar in einem Interview mit dem Branchenmagazin „ADAC Motorwelt“. Zahlreiche Parallelprozesse würden vermieden. „Das hat ja nicht nur für die Verbraucher, sondern auch für die Unternehmen große Vorteile“, so Maas damals.

Besonders nach dem Beginn des VW-Diesel-Skandals waren Rufe nach einem besseren Schutz für Verbraucher laut geworden. Das Maas-Ministerium nennt in seinem Gesetzentwurf Beispiele wie unzulässige Gebühren für Kredite, unrechtmäßige Preiserhöhungen von Energieanbietern oder annullierte Flüge.

Im Anschluss an das Musterverfahren müsste der Einzelne dem Entwurf zufolge trotzdem noch klagen - aber die sachliche Entscheidung wäre schon gefällt. Dazu soll es ein zentrales Register geben. Wenn sich ein Verbraucher dort einträgt, hätte das Musterurteil auch in seinem Fall bindende Wirkung. Zudem würde die Verjährung aufgehalten.

Zu erwarten sei aber, dass sich nach einem Urteil Verbraucher und Unternehmen häufig außergerichtlich einigen, heißt es in dem Entwurf. Zudem könne auch das Musterverfahren selbst mit einem Vergleich beendet werden, dem der Verbraucher zustimmen könne.

Eingetragene Verbraucherschutz-Organisationen, Industrie- und Handelskammern sowie Handwerkskammern sollen klagen können. Häufig bestünden Konsumenten nicht auf ihren Ansprüchen, weil ihnen Prozesse zu aufwendig oder unsicher erschienen, heißt es. Vorteile gebe es auch für beklagte Unternehmen: Sie müssten nicht zahlreiche Prozesse parallel durchstreiten.

Solch eine Musterfeststellungsklage unterscheidet sich aber von Sammelklagen, wie sie in den USA mit dort oft sehr hohen Schadenersatz-Summen üblich sind. Maas teilt denn auch nicht die Angst der Industrie vor extremen Schadenersatzforderungen. Die geplante Musterfeststellungsklage „hat nichts zu tun mit amerikanischen Sammelklagen, bei denen exorbitante Summen eingeklagt werden“, sagte der Minister.