Angst darf nicht in Selbstjustiz umschlagen

Der schon vor etlichen Jahren vorausgesagte „Kampf der Kulturen“ könnte in einer Welle der Selbstjustiz ausbrechen. Doch dieser Kampf kann von niemanden gewonnen werden und würde Deutschland nur zu einem Schlachtfeld eines ebenso sinnlosen wie unzählige Opfer fordernden Konfliktes machen. Vielleicht schrecken auch die Heißsporne deshalb vor Gewalt zurück. Sicher ist das aber keineswegs.

Im übrigen vergessen jene, die nun noch lauter eine Abschottung Deutschlands fordern, dass es auch sogenannten „home grown terrorism“ gibt: Ob der rechtsextreme Norweger Anders Breivik, der 77 andersdenkende Norweger umbrachte, fanatische Attentäter in den USA oder die Amokläufer in deutschen Schulen. Vor solchen Taten hilft auch kein Stopp der Aufnahme von Flüchtlingen. Es gibt in Wirklichkeit überhaupt keine Sicherheit mehr.

„Die Antwort auf die Attacken muss heißen: mehr Demokratie und mehr Offenheit. Andernfalls werden diejenigen, die dahinter stecken, ihre Ziele erreicht haben.“ Das hatte der damalige norwegische Ministerpräsident und heutige Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg nach Breiviks Amoklauf 2011 gemahnt. Doch es fällt so schwer, ruhig zu bleiben, sachlich und besonnen. Die Ereignisse haben aufgewühlt. Nichts ist heute mehr so wie gestern.

Allein, dass solch ein Laster-Attentat inmitten Berlins, auf dem Platz, auf dem ich am vorigen Sonnabend noch war, möglich ist, lässt mich hilflos zurück. Aber da ist auch die Angst, dass nun völlig übertrieben – ob irrational oder bewusst – reagiert wird.

Ganz hilflos sind wir aber nicht. Auch wenn es den Terror nicht völlig verhindern wird, so sollten wir doch nun alles dafür tun, dass gerade unsere Kinder die Ereignisse verarbeiten können. In allen Schulen sollte es nun dringend und schnell Kurse geben, wie mit der Angst umgegangen werden kann. Mit der Angst vor Terror, vor Anschlägen, aber auch mit der Angst vor persönlichen Rückschlägen. Angst gebiert Hass, Hass gebiert Gewalt. Wer eine Spirale der Gewalt verhindern will, muss alles dafür tun, dass unsere Kinder lernen, über Angst zu reden und mit Ängsten umzugehen.

Das wird fanatisierte Radikale nicht erreichen, vielleicht Anschläge nicht verunmöglichen. Aber es wird gerade jungen Menschen helfen, mit ihren Ängsten umgehen zu lernen. Und es hilft vielleicht, Hass als Reaktion auf von anderen geschürte Ängste zu verhindern und Nachdenken vor Zuschlagen zu stellen. Eine Atempause haben wir jetzt alle verdient.