 Nach der Bundestagswahl: Union will Sondierungsgespräche am 8. Oktober beginnen

Horst Seehofer (CSU) Der bayerische Ministerpräsident wird gemeinsam mit dem CSU-Landesgruppenvorsitzenden Alexander Dobrindt, CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer und Bayerns Innenminister Joachim Herrmann an dem Treffen teilnehmen. (Foto: dpa)

MünchenCDU und CSU wollen ihre gemeinsamen Vorbereitungen für Koalitionsgespräche am 8. Oktober beginnen. Eine Woche vor der Landtagswahl in Niedersachsen sei ein erstes Sondierungstreffen mit Spitzenpolitikern beider Parteien geplant, erfuhr Reuters am Donnerstag aus Unionskreisen. Über die Zusammenkunft hatte zuerst der „Münchner Merkur“ berichtet.

Teilnehmer sind den übereinstimmenden Informationen zufolge für die CDU Parteichefin und Bundeskanzlerin Angela Merkel, Fraktionschef Volker Kauder, Kanzleramtsminister Peter Altmaier und Generalsekretär Peter Tauber. CSU-Chef Horst Seehofer werde vom Landesgruppenvorsitzenden Alexander Dobrindt, Generalsekretär Andreas Scheuer und Bayerns Innenminister Joachim Herrmann begleitet. CSU-Spitzenkandidat Herrmann hat zwar den Einzug in den Bundestag verpasst, weil für die CSU nur die direkt gewählten Abgeordneten zum Zuge kamen. Er gilt dennoch weiter als Anwärter für das Amt des Bundesinnenministers, wofür er kein Bundestagsmandat benötigt.

Die Unionsparteien wollen sich zunächst auf gemeinsame Positionen verständigen, um auf dieser Grundlage später Koalitionsgespräche mit FDP und Grünen oder auch mit der SPD führen zu können. Die Sozialdemokraten haben allerdings einen Gang in die Opposition angekündigt. Ein wichtiger Streitpunkt ist die von der CSU verlangte Obergrenze für die Aufnahme von Flüchtlingen in Deutschland. Die Forderung wird sowohl von der CDU als auch von den Grünen abgelehnt.