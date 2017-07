 Nach G20: Anschläge in Hamburg, Leipzig und Hannover

Polizeiabsperrung Der Hintergrund der Taten ist noch unklar. (Foto: dpa)

In mehreren Großstädten in Deutschland hat es in der Nacht Anschläge und Brandstiftungen gegeben. In keinem der Fälle will die Polizei bislang einen Bezug zu den Krawallen im Umfeld des G20-Gifpels in Hamburg herstellen. Doch die Häufung ist auffällig.

In Hannover bewarfen Vermummte eine Polizeiwache mit Steinen dabei wurden zwei Fenster beschädigt. Außerdem beschmierten sie einen etwa 20 Quadratmeter großen Teil der Fassade mit violetter Farbe, teilte die Polizei mit. Der entstandene Schaden beträgt rund 1500 Euro. Anwohner hatten gegen 03.45 Uhr mehrere schwarz gekleidete, maskierte Personen vor der Polizeiwache beobachtet. Die Hintergründe des Angriffs würden untersucht, sagte ein Polizeisprecher. Einen Zusammenhang zu den Hamburger Krawallen wollte er nicht herstellen.

Im Hamburger Stadtteil Uhlenhorst wurden in der Nacht in zwei Straßen insgesamt fünf Fahrzeuge erheblich beschädigt.. Vermutlich handelte es sich um Brandstiftung, sagte ein Feuerwehrsprecher. Hinweise auf einen politischen Hintergrund oder einen Tatverdächtigen gab es nach Polizeiangaben zunächst nicht.

Auch in Leipzig wurden in der Nacht mehrere Autos in Brand gesetzt. Vier Wagen brannten komplett aus, zwei weitere wurden leicht beschädigt, wie die Polizei mitteilte.