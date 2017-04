 Nach Gabriel-Eklat: Schwierige Freundschaft

Sigmar Gabriel Bundesaußenminister Sigmar Gabriel glaubt, dass die Absage des Treffens mit Premierminister Benjamin Netanjahu innenpolitisch motiviert war. „Ich denke, dass wir jetzt hier nicht zum Spielball der Innenpolitik Israels werden dürfen.“ Die Absage sei aber „keine Katastrophe“, betonte der Außenminister. „Mein Verhältnis zu Israel und das Verhältnis Deutschlands zu Israel wird sich jetzt in keiner Weise dadurch ändern.“ (Foto: AFP)

Tel AvivNachdem der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu ein Treffen mit dem deutschen Außenminister Sigmar Gabriel abgesagt hat, zeichne sich ein neues deutsch-israelisches Verhältnis ab, sagt der auf das deutsch-israelische Verhältnis spezialisierte Historiker Moshe Zimmermann von der Hebräischen Universität: „Der jüngste Eklat hat eine Signalwirkung.“ Israels Regierung müsse begreifen, dass die deutsche Regierung nicht mehr alles hinnimmt, was in Jerusalem beschlossen wird. Ermahnungen aus Berlin habe es zwar schon früher gegeben, so Zimmermann. Aber in Jerusalem habe man sie bisher stets ignoriert, weil die Kritik nur subtil vorgebracht worden war. „Jetzt ist es mit der Zurückhaltung in Berlin vorbei“, so Zimmermann. Netanjahu hatte zwar laut Medienberichten versucht, Gabriel zu besänftigen und rief ihn an. Doch Gabriel ließ den unbeantwortet.

Das etwas frostigere Klima zwischen Berlin und Jerusalem habe sich bereits im Februar abgezeichnet, so Zimmermann. Damals hatte Bundeskanzlerin Angela Merkel ein für Mai geplantes Gipfeltreffen mit der israelischen Regierung abgesagt. Begründet wurde die Absage mit dem Wahltermin im September und vor allem mit den zahlreichen internationalen Verpflichtungen im Rahmen der deutschen G20-Präsidentschaft. Aber sowohl deutsche als auch israelische Diplomaten sehen Merkels Absage vor dem Hintergrund eines Siedler-Gesetzes, welches das israelische Parlament kurz zuvor verabschiedet hatte. Damit sollten rund 4.000 Siedlerwohnungen auf palästinensischem Privatland rückwirkend legalisiert werden. Israel hatte 1967 im Sechstagekrieg unter anderem das Westjordanland und Ost-Jerusalem erobert. Seither kontrolliert es die Gebiete weitgehend. Mittlerweile leben dort rund 600.000 Israelis. Mehrere Länder, darunter Deutschland und Frankreich, sowie die EU und die UN hatten das Gesetz verurteilt.

Spannungen im deutsch-israelischen Verhältnis Zwei-Staaten-Lösung Immer wieder kritisiert die deutsche Regierung die Niederlassung jüdischer Siedler auf palästinensischem Gebiet. Im Januar 2017 etwa verurteilt Berlin den Bau von rund 3000 Siedlerwohnungen im Westjordanland und stellt das Bekenntnis Israels zu einer Zwei-Staaten-Lösung des Nahost-Konflikts in Frage.

Palästinenserstaat Im November 2012 stimmen von 193 UN-Mitgliedern gerade einmal knapp zwei Handvoll Staaten gegen eine Anerkennung Palästinas als „beobachtender Nicht-Mitgliedsstaat“ - Deutschland enthält sich. Wegen seiner historischen Sonderbeziehung hätte Israel allerdings ein klares „Nein“ erwartet. Ministerpräsident Benjamin Netanjahu sagt, er sei von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) persönlich „enttäuscht“.

Regierungskonsulationen Im Februar 2017 verschiebt Merkel ein für den Frühling geplantes Treffen der Bundesregierung mit der israelischen Regierung auf kommendes Jahr. Als Grund werden Terminprobleme angegeben. Zuvor berichtete etwa die israelische Zeitung „Haaretz“ unter Berufung auf ungenannte Quellen, Berlin habe das Treffen abgesagt, weil Israel erneut Siedlerwohnungen auf palästinensischem Privatland rückwirkend legalisiert hatte.

Apartheid-Vergleich Im März 2012 sorgt der damalige SPD-Vorsitzende und heutige Außenminister Sigmar Gabriel für Wirbel, weil er nach einem Besuch im palästinensischen Hebron die israelische Politik auf seiner Facebook-Seite indirekt mit dem früheren Apartheid-Regime in Südafrika vergleicht. Später rudert er leicht zurück.

Knesset-Tumult Der heutige SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz löst im Februar 2014 bei seiner Rede als Präsident des Europaparlaments im israelischen Parlament Tumulte und Beschimpfungen aus. Als er den Bau weiterer israelischer Siedlungen in den Palästinensergebieten und den „Boykott“ des Gazastreifens kritisiert, rufen Parlamentarier der rechten Siedlerpartei „Schande“ und verlassen unter Protest den Saal.

Atomabkommen Netanjahu verübelt Berlin, dass Deutschland am Kompromiss im Atomstreit mit dem Iran beteiligt war. Er sieht die Existenz seines Landes in Gefahr, sollte Teheran in den Besitz der Atombombe kommen.

Nach Merkel und Gabriel wird sich Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier als nächster hochrangiger Besucher aus Berlin im „Israel-Test“ entscheiden müssen. Am 6. Mai will er für drei Tage nach Jerusalem reisen. Noch ist nicht bekannt, ob er dabei Menschenrechtsorganisationen treffen will. Verzichtet er aber darauf, könnte man ihm das als „Angst vor dem Zorn Netanjahus“ auslegen, erklärt ein westlicher Diplomat in Tel Aviv. In seiner Zeit als Außenminister hatte Steinmeier Israels Außenpolitik unmissverständlich kritisiert. So twitterte er im Dezember, dass Israels Siedlungen in den besetzten Gebieten die Möglichkeiten des Friedensprozesses bedrohen würden.

Inzwischen wollen sich die in Israel umstrittenen Menschenrechtsorganisationen, mit denen sich Gabriel am Dienstag getroffen hat, nicht einschüchtern lassen. „Wir machen weiter, bis sich Israel aus dem Westjordanland zurückgezogen hat,“ sagt ein Menschenrechtsaktivist dem Handelsblatt. Sie würden keine Anweisungen von Politikern entgegennehmen oder sich politischem Druck beugen,", heißt es in einer gemeinsamen Stellungnahme von drei Organisationen, die gegenüber Gabriel ihre Positionen erläutern durften.

Die Zwei-Staaten-Lösung und mögliche Alternativen Status Quo Israel hat 1967 unter anderem den Gazastreifen, das Westjordanland und den arabischen Ostteil Jerusalems erobert. Seither kontrolliert es die Gebiete weitgehend. Aus dem Gazastreifen zog Israel 2005 seine Bodentruppen wieder ab. Die Gebiete gelten international als besetzt. Quelle: dpa

Zwei-Staaten-Lösung Bisher galt international weitgehend unisono, dass eine friedliche Lösung für den Konflikt zwei Staaten für zwei Völker heißen muss. Dabei soll neben Israel ein unabhängiger und demokratischer Staat Palästina entstehen. Dazu hatte zuletzt etwa Frankreich die Grenzen von 1967 als Basis genannt.

Entmilitarisierter Palästinenserstaat Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hatte in der Vergangenheit einem entmilitarisierten Palästinenserstaat zugestimmt. Zuletzt sprach er von einem „Staat minus“.

Teilweise Annexion des Westjordanlandes Israels ultra-rechter Bildungsminister Naftali Bennett fordert eine Annexion der Gebiete des Westjordanlandes, die Israel heute schon komplett kontrolliert. Dies wären rund 60 Prozent der Fläche, auf der nach seinen Angaben mehr als 450.000 Siedler und etwa 80.000 Palästinenser leben. Diese Palästinenser würden israelische Staatsbürger werden. In den restlichen Gebieten erhielten die Palästinenser Autonomie – allerdings keine Armee.

Föderale Lösungen Eine Art Staatenbund zwischen den Israelis und den Palästinensern – etwa unter Beteiligung von Jordanien, nennt der politische Analyst Kobi Michael als Möglichkeit. Mehr als die Hälfte der Jordanier sind Palästinenser.

Ein Staat Ein Staat vom Mittelmeer bis zum Westjordanland für Israelis und Palästinenser. „Wenn Israel eine Demokratie bleiben will, müsste es den Arabern die gleichen Rechte geben und ihnen erlauben, sich für Wahlen aufstellen zu lassen“, sagt der palästinensische Politiker Mustafa Barghuti. Doch aufgrund der Geburtenraten könnten die Araber zumindest in der Zukunft die Mehrheit in der Region stellen. Auch der israelische Demograph Sergio DellaPergola sah bereits im vergangenen Jahr die jüdische Bevölkerung in dem Gesamtgebiet in der Minderheit.

Die Arbeit, so ist zu vermuten, wird den Nichtregierungsorganisationen, die gegen die Besatzung kämpfen, nicht ausgehen. Die Regierungskoalition ist fest im Griff national-religiöser Politiker und Parteien, und aufgrund von Meinungsumfragen besteht kein Anlass zur Annahme, dass das bei Wählern auf Kritik stößt. Ein Umdenken in der Siedlerfrage zeichnet sich nicht ab. Dafür, dass den israelischen NGOs das Geld für ihren Kampf gegen die Besatzung nicht ausgeht, sorgt ein Geldstrom aus dem Ausland, der bei den Organisationen, die Gabriel getroffen hat, rund 65 Prozent des Budgets finanziert. Nach dem jüngsten Eklat könnte der Geldstrom aus Europa, der die NGOs unterstützt, weiter anschwellen.