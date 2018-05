 Nach Strategiepapier der CSU: Union zerrissen im Umgang mit der AfD

Wie umgehen mit der AfD? Die CSU erklärt die Rechtspopulisten in einem Papier zum Feind. Andere Unionspolitiker schließen Koalitionen mit ihr nicht aus.

Der Einzug der AfD in den bayerischen Landtag gilt als sicher. Das ruft die CSU auf den Plan. (Foto: dpa) AfD.

BerlinIn der Union ist eine Debatte über den Umgang mit der AfD entbrannt. Anlass ist ein Strategiepapier, das CSU-Generalsekretär Markus Blume am Samstag auf einer Vorstandsklausur in München vorgelegt hat.

„Die AfD ist ein Feind von allem, für das Bayern steht“ und „Brauner Schmutz hat in Bayern nichts verloren!“, heißt es dort unter anderem.

Der konservative Berliner Kreis in der Union will der Anti-AfD-Strategie der CSU nicht folgen. Dort wird der Ausgrenzungskurs in erster Linie als wahltaktisch bedingt gesehen und weniger als ein Konzept, das von anderen CDU-Landesverbänden übernommen werden sollte.

Die CSU sei „immer schon klarer in ihrer Aussprache und ihren Aussagen“ gewesen, sagte die CDU-Bundestagsabgeordnete und Sprecherin des Berliner Kreises, Sylvia Pantel, dem Handelsblatt. „Sie hat die Chance eine absolute Mehrheit zu erlangen, deshalb grenzt sie sich klar von allen anderen Parteien ab.“

Die Union habe aber in Deutschland unterschiedliche Landesverbände mit unterschiedlichen Koalitionspartnern. „Es hängt immer an den Akteuren vor Ort, mit wem koaliert wird“, fügte Pantel hinzu. „Deshalb hüte ich mich vor Bewertungen von außen und mache keine generelle Aussage zu Koalitionen oder den Umgang mit anderen Parteien der verschiedenen Landesverbände.“

Auf die Frage, ob das bedeute, dass sie Koalitionen mit der AfD nicht ausschließe, antwortete Pantel: „Ich für mich schon, aber ich maße mir nicht an, ohne nähere Fakten zu kennen, anderen Vorschriften zu machen.“

In der CDU ist der Umgang mit der AfD immer wieder ein Reizthema. Zuletzt löste der Brandenburger CDU-Landesvorsitzende Ingo Senftleben scharfe Reaktionen aus, als er sich zu künftigen Koalitionsmöglichkeiten äußerte. Senftleben hatte im April der „Welt“ auf die Frage, ob er nach der Landtagswahl im nächsten Jahr sowohl mit Linken als auch AfD sprechen wolle, gesagt: „Wenn wir nach der Landtagswahl die Gelegenheit haben, werde ich mit allen Parteien Gespräche führen.“

Nachfragen der Zeitung ergaben seinerzeit allerdings, dass die CDU Brandenburg insbesondere in der AfD-Frage unter den CDU-Landesverbänden ziemlich allein da steht.

Für die CSU stellt sich die Koalitionsfrage ohnehin generell nicht. Fünf Monate vor der bayerischen Landtagswahl beansprucht sie das Alleinvertretungsrecht für das bürgerliche Lager. Deshalb richtet sich ihre Strategie auch gegen die etablierte Parteien-Konkurrenz.

Die CSU hofft auf diese Weise, bei der Landtagswahl am 14. Oktober ihre absolute Mehrheit im Landtag verteidigen zu können - was aus derzeitiger Sicht schwierig scheint: Umfragen sahen die CSU zuletzt lediglich zwischen 41 und 44 Prozent, die AfD bei 12 bis 13 Prozent. Nach derzeitigem Stand könnten künftig sechs Parteien im Landtag vertreten sein.

Die Gesichter der AfD Alexander Gauland, Bundesvorsitzender Gauland gilt als gewiefter Taktiker und mächtigster Mann der AfD. Als Vorsitzender der Bundestagsfraktion hält er bereits viele Fäden in der Hand. Gauland ist dem rechtsnationalen Flügel verbunden. Flügel-Gründer Höcke ist aus seiner Sicht ein „Nationalromantiker“. Für das ehemalige CDU-Mitglied Gauland ist die AfD die dritte Karriere. Als junger Politiker war er die rechte Hand des CDU-Politikers und früheren hessischen Ministerpräsidenten Walter Wallmann. Später wurde Gauland in Potsdam Herausgeber der „Märkischen Allgemeinen“. Jörg Meuthen, Co-Bundesvorsitzender Meuthen arbeitete vor seinem Einstieg in die Politik als Professor für Volkswirtschaft an der Hochschule für öffentliche Verwaltung in Kehl. Im Juli 2015 wurde er auf einem stürmischen Parteitag in Essen als Repräsentant des wirtschaftsliberalen Flügels zum Co-Vorsitzenden der AfD neben Frauke Petry gewählt. 2016 zog er als AfD-Spitzenkandidat in den Landtag von Baden-Württemberg ein. Später näherte sich Meuthen dem rechtsnationalen Flügel um den Thüringer AfD-Landeschef Björn Höcke an. Anfang November kündigte er seinen Wechsel von Stuttgart ins Europäische Parlament an. Georg Pazderski, Parteivize Pazderski ist Landes- und Fraktionschef der Berliner AfD. Dem Bundesvorstand gehörte er bisher als Beisitzer an. Schrille Töne sind dem ehemaligen Oberst im Generalstab der Bundeswehr genauso ein Graus wie politische Korrektheit. In einer Rede im Berliner Abgeordnetenhaus erzählte er, wie sein polnischer Vater als Jugendlicher für die Deutschen Zwangsarbeit leisten musste. In dem Vorstoß für einen Parteiausschluss von Höcke sah er eine „große Chance für die AfD, im bürgerlichen konservativ-liberalen Lager Fuß zu fassen“. Albrecht Glaser, Parteivize Glaser war früher CDU-Mitglied und Stadtkämmerer in Frankfurt am Main. Der AfD-Spitze gehörte der Bundestagsabgeordnete aus Hessen schon bisher als Stellvertreter an. In der Partei ist Glaser durch seine Arbeit als Leiter der Programmkommission gut vernetzt. Die damalige Parteivorsitzende Frauke Petry schlug ihn 2016 als Kandidaten für die Wahl des Bundespräsidenten vor. Bei der Wahl durch die Bundesversammlung erhielt der chancenlose Glaser mindestens sieben Stimmen aus anderen Parteien. Im Oktober kandidierte er für das Amt des Bundestagsvizepräsidenten und fiel dreimal durch. Die anderen Parteien begründeten ihre Ablehnung mit Äußerungen Glasers zur Religionsfreiheit und zum Islam. Kay Gottschalk, Parteivize Gottschalk ist Mitglied im größten AfD-Landesverband Nordrhein-Westfalen. Der Bundestagsabgeordnete galt als Verbündeter von Frauke Petry. Nach ihrem Rückzug twitterte er: „Frauke Petry will also nicht unserer Fraktion angehören. Das ist schade!“ Mittlerweile er auf die Gauland-Linie eingeschwenkt. Beim Parteitag in Hannover wurde er vor dem Kongresszentrum von Demonstranten an der Hand verletzt. Daraufhin sprach er vor den Delegierten von „Linksfaschisten“. Deren Gesichter seien „stumpf und empathielos“, rief Gottschalk den laut klatschenden und johlenden AfDlern zu. „Die hätten auch (...) ein KZ führen können.“

Nach Einschätzung des Passauer Politikwissenschaftlers Heinrich Oberreuter könnte der erstmalige AfD-Einzug ins Landesparlament die CSU-Alleinregierung in Bayern beenden. Die AfD werde als Wettbewerber um das gleiche Wählerpotential gesehen, das erkläre die Schärfe der geplanten CSU-Wahlstrategie. „Der CSU geht es um die Verteidigung der Alleinregierung“, sagte Oberreuter dem Handelsblatt.

„Schon wenige Prozente für die AfD könnten eine Koalition erzwingen und den Anspruch zerstören, allein die CSU vertrete kompetent die Identität bayerischer Interessen im Bund und in Europa.“ In der Bezeichnung der AfD als „außerbayerisch“ drücke sich das deutlich aus, so Oberreuter. Die Angriffe auf die anderen Parteien zielten „in gleicher Absicht auf deren unterstellte Inkompetenz bei bayerisch-politischen Interessen“, fügte der Parteienforscher hinzu. „Sie können es nicht so gut wie wir, ist die Aussage.“

CSU-Chef Horst Seehofer betonte, man wolle Wähler, die der CSU in Richtung AfD den Rücken gekehrt hätten, zurückgewinnen. „Aber unser Wählerspektrum ist wesentlich breiter: Es ist die bürgerliche Mitte, und um die werben wir.“

Ministerpräsident Markus Söder erklärte, es sei besser, „eine klare bürgerliche Politik zu bündeln“. Er warnte in dem Zusammenhang vor einer Zersplitterung der Parteienlandschaft wie in anderen Bundesländern: „Wir wollen Stabilität, und Stabilität heißt eben gerade: keine AfD“, sagte er.

AfD-Chef Jörg Meuthen reagierte gelassen. Seine Partei sei klar konservativ, bürgerlich-freiheitlich und patriotisch. „Die Verzweiflung in der CSU muss sehr groß sein, wenn sie das als unbayerisch bezeichnet“, sagte Meuthen der „Augsburger Allgemeinen“. Das erstaune angesichts der „desolaten Verfassung“ der CSU aber nicht mehr. „Die CSU ist inzwischen im Antifa-Jargon angelangt.“

Die Quittung dafür gebe es bei der Wahl im Oktober.